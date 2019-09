Trumpova vláda chce v příštím období snížit strop pro přijímání migrantů

Zprávu přinesla agentura AP. Už limit 30 000 lidí pro aktuální fiskální rok představoval rekordně nízkou hodnotu.

„Zátěž, pod kterou se aktuálně hroutí americký imigrační systém, musí být zmírněna předtím, než budou Spojené státy moci znovu přesídlovat velké počty uprchlíků,“ citovala z prohlášení ministerstva zahraničí agentura AFP, která čerstvý návrh označuje za nové drakonické snížení limitu. AP podotýká, že do kvóty pro nový fiskální rok, který začne 1. října, může ještě promluvit Kongres.

Americká vláda stanovuje strop pro počet přijatých uprchlíků každý rok. Od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta toto číslo postupně klesá po letech, kdy jej jeho předchůdce Barack Obama naopak navyšoval. V hospodářském roce 2016 činil limit 85 000 lidí, v tom následujícím dokonce 110 000.

Podle posledních vládních údajů bylo do USA od začátku probíhajícího fiskálního roku vpuštěno přes 28 000 uprchlíků, uvádí na svém webu televize CNN. Nový plán ministerstva zahraničí by podle agentury Reuters umožňoval do USA přesídlit 5 000 obětí náboženské perzekuce a 4 000 uprchlíků z Iráku. Pro lidi z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru je vyčleněno 1 500 míst, ačkoli lidé z těchto zemí usilují o azyl ve Spojených státech ve výrazně vyšších počtech, píše AP.

„Snížení počtu uprchlíků, které Spojené státy přijmou, na takto nízké číslo neodráží nic jiného, než snahu této administrativy podporovat nenávist, nejednotu a předsudky v zemi, která si kdysi vážila důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti,“ komentoval vládní plán Ryan Mace z americké pobočky Amnesty International. Lidskoprávní organizace odmítla argument, že USA nemají dostatečné prostředky na adekvátní prověřování a integraci uprchlíků. Jde podle ní o čistě politické rozhodnutí.