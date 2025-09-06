USA tlačí na Venezuelu. Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům

Americký prezident Donald Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům na území Venezuely. Jde o součást tlaku na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, uvedla v noci na sobotu televize CNN s odvoláním na své zdroje. Maduro v pátek řekl, že žádné z rozdílů mezi zeměmi neospravedlňují možný vojenský konflikt.
USA mají v oblasti jižního Karibiku vícero vojenských plavidel, což Bílý dům vysvětluje jako tažení proti pašování drog do Spojených států.

Novináři se v pátek zeptali Trumpa, zda by si přál změnu režimu ve Venezuele. „O tom nemluvíme,“ odpověděl americký prezident. „Mluvíme ale o faktu, že (Venezuela) měla volby, které byly, mírně řečeno, velmi zvláštní,“ poznamenal Trump o loňských prezidentských volbách, které provázely obvinění z podvodů.

Americké úřady jsou přesvědčené, že autoritářský Maduro, jehož neuznávají jako prezidenta, je zapojen do pašování kokainu do USA a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun).

Venezuela vyslala stíhačky nad americkou loď, posílí obranu. USA mluví o provokaci

USA do Karibiku přesunuly značnou vojenskou sílu včetně lodí vyzbrojených střelami Tomahawk či útočné ponorky. Maduro ve čtvrtek oznámil, že Venezuela rozmístí vojáky po celé zemi. Ve čtvrtek americké ministerstvo obrany oznámilo, že dvě venezuelské stíhačky proletěly nad americkou vojenskou lodí, což USA označily za provokaci.

Incident se odehrál poté, co Američané v úterý zlikvidovali loď, která podle Trumpa patřila gangu pašeráků drog Tren de Aragua. Trumpova administrativa označila gang za teroristickou organizaci. Během zásahu zemřelo na lodi 11 lidí.

Trump v pátek varoval, že americká armáda sestřelí všechny venezuelské letouny, které bude považovat za hrozbu amerických sil v Karibiku.

