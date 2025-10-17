Napětí eskaluje. Americká armáda udeřila na další loď s pašeráky u Karibiku

  6:32
Americká armáda podnikla v Karibiku další úder proti plavidlu, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. V noci na pátek o tom informovala agentura Reuters s tím, že je to zřejmě první případ, kdy po útoku zůstali přeživší. Pentagon čtvrteční událost zatím nekomentoval, Reuters se nicméně odvolává na své zdroje v americké vládě.
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. (2. září 2025)

Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. (2. září 2025) | foto: Reuters

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...)
USA už dříve provedly útoky na podezřelé lodě, při kterých zahynulo nejméně 27 lidí. Někteří právní experti a demokratičtí zákonodárci takový postup kritizují a zpochybňují, zda je v mezích válečných zákonů.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa takové kroky ale hájí a tvrdí, že USA vedou válku s narkoteroristickými skupinami z Venezuely, takže útoky jsou legitimní.

USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly

Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro.

Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

Trump ve středu oznámil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Zda CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.

Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Venezuela ve čtvrtek požádala Radu bezpečnosti OSN, aby rozhodla, zda jsou americké zásahy proti lodím u venezuelských břehů zákonné. Chce rovněž, aby Rada bezpečnosti vydala prohlášení na podporu venezuelské suverenity. USA jsou stálým členem tohoto vrcholného orgánu OSN a mají v něm právo veta, takže mohou jakékoli usnesení zablokovat.

