„Postupujeme zlehka. Vyjednáváme s nimi pouze napůl. Obrovskou inflaci v Íránu a fakt, že nemají žádné peníze, jenom sledujeme,“ řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru s webem Axios.
Írán je na tom podle Trumpa ekonomicky velmi špatně a nemá peníze na platy vojáků. Americká blokáda hospodářskou krizi jen zhoršila, dodal šéf Bílého domu.
Američtí spotřebitelé zároveň pociťují dopady války o něco méně vzhledem k tomu, že cena ropy klesla mírně pod 75 dolarů (1574 Kč) za barel, řekl republikánský prezident.
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„Vyjde to. Vždy to vychází. Je to jako šachová hra,“ míní Trump o vyjednávání s Teheránem.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v neděli uvedl, že dohoda s Ománem o definování nových námořních tras pro dopravu v Hormuzském průlivu je ve finální fázi. Zdůraznil však, že úžina bude znovuotevřena pouze tehdy, až Spojené státy splní další podmínky, včetně kompenzace za útoky, které proti Íránu podnikly.
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Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakr Zolkadr rovněž zmínil nutnost ukončení amerického vyhrožování Íránu, zastavení agrese proti Íránu a jeho libanonským, palestinským, jemenským a iráckým spojencům, zrušení námořní blokády a sankcí uvalených na Írán a uvolnění íránských aktiv.
Teherán s Washingtonem přímé rozhovory nevede a nezahájí je, pokud budou Američané nadále porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu, řekl šéf íránské diplomacie Arakčí. Znepřátelené strany si podle něj vyměňují zprávy přes prostředníky.
Jeden americký činitel Reuters v pátek sdělil, že dohoda mezi Teheránem a Maskatem je na dosah a Hormuzský průliv by mohl být opět zpřístupněn. „Jakmile bude dohoda o obnovení komerční lodní dopravy bez překážek oznámena, Spojené státy odvolají námořní blokádu íránských přístavů,“ uvedl.
Írán strategickou námořní cestu, kterou je za normálních okolností přepravována pětina světových dodávek ropy a velké množství zkapalněného zemního plynu, začal blokovat poté, co ho USA spolu s Izraelem na konci února napadly.