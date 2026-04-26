Lídři odsoudili střelbu ve Washingtonu. Ty scény mě šokovaly, vzkázal Starmer

Autor:
  12:22
Světoví lídři i američtí politici z obou hlavních stran odsoudili střelbu v sále vedle galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu a vyjádřili úlevu, že americký prezident Donald Trump a hosté jsou v pořádku a bezpečí. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že ho scény z Washingtonu šokovaly.
Na galavečeru s novináři, kterého se účastnil americký prezident Donald Trump i...

Na galavečeru s novináři, kterého se účastnil americký prezident Donald Trump i další vysocí představitelé současné administrativy, se střílelo. Tajné službě se podařilo střelce chytit živého. (26. dubna 2026) | foto: AP

Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu
Hosté se schovávají poté, co tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa
Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka
Lidé se objímají po střelbě během výroční večeře Asociace korespondentů Bílého domu
43 fotografií

„Jakýkoli útok na demokratické instituce nebo na svobodu tisku je třeba co nejdůrazněji odsoudit,“ napsal Starmer na síti X. „Je obrovská úleva, že prezident, první dáma a všichni přítomní jsou v bezpečí,“ dodal.

V podobném duchu se vyjádřil také kanadský premiér Mark Carney. „Politické násilí nemá v žádné demokracii místo a mé myšlenky jsou s těmi, které tato znepokojivá událost otřásla,“ prohlásil.

Zazněly rány, hudba utichla a nastal chaos, líčí svědci útok na galavečer s Trumpem

„S úlevou sleduji, že všichni účastníci, včetně prezidenta Trumpa, jsou po střelbě na večeři s korespondenty Bílého domu v pořádku. Politické násilí nemá v demokracii místo,“ napsala na síti X šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.

„Akce, jejímž smyslem je uctít svobodný tisk, by se nikdy neměla stát místem strachu. Přeji zraněnému policistovi brzké uzdravení,“ dodala evropská komisařka.

„Včerejší ozbrojený útok namířený proti prezidentovi Spojených států je nepřijatelný. V demokracii není místo pro násilí. Vyjadřuji svou plnou podporu Donaldu Trumpovi,“ reagoval francouzský prezident Emmanuel Macron.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová a indický premiér Naréndra Módí rovněž vyjádřili úlevu, že se Trumpovi nic nestalo.

Útok odsoudili američtí republikání i demokraté

Z amerických politiků střelbu odsoudili například republikánský senátor Lindsey Graham, demokratická senátorka Kirsten Gillibrandová nebo republikánský kongresman Warren Davidson.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová z Demokratické strany vyjádřila úlevu, že jsou prezident, první dáma a hosté v pořádku a bezpečí. Ocenila také zásah agentů na místě.

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

„Jako někdo, jehož rodina zažila politické násilí, se modlím za zraněného policistu a všechny, kteří byli traumatizováni těmito hroznými událostmi,“ dodala.

Manžel Pelosiové, Paul Pelosi, byl koncem roku 2022 terčem útoku v jejich domě v San Francisku. Státní žalobci tento čin později popsali jako násilný plán unést Nancy Pelosiovou a držet ji jako rukojmí. Trump tento útok v minulosti zlehčoval a vysmíval se mu.

Pověřená venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla: „Odsuzujeme pokus o útok na prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melanii.“ Rodríguezová převzala funkci poté, co Američané při útoku na Venezuelu odvlekly vládce Nicoláse Madura.

Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu napsal, že on a jeho manželka byli šokováni „pokusem o atentát na prezidenta Donalda Trumpa. „Ulevilo se nám, že prezident a první dáma jsou v bezpečí a v pořádku,“ uvedl.

Netanjahu a Trump společně 28. února zahájili útok na Írán, který vedl mimo jiné k přerušení námořní dopravy v Hormuzském průlivu a prudkému nárůstu cen ropy.

Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na neděli SELČ zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se konala galavečeře s korespondenty Bílého domu. Podezřelého, 31letého Colea Tomase Allena, zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události evakuovala.

Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku, řekl Trump. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli zraněni.

