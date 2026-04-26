Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Autor: ,
  9:26
Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v trestním řízení, uvedla stanice CBS News. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.

Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na neděli zaútočil na kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se galavečeře konala. Podezřelého zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události obratem evakuovala. Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku.

Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se akce konala.

Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026)
Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
Hosté se schovávají poté, co tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba (25. dubna 2026)
Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
44 fotografií

„Allenovi je asi jednatřicet let a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles,“ sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek.

Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se živí jako učitel. Podle příspěvku na Facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.

Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce

Na profesní síti Linkedin Allen uvádí, že v posledních letech pracoval jako učitel na částečný úvazek pro C2 Education a také jako samostatně výdělečně činný vývojář her. Předtím pracoval rok jako strojní inženýr pro společnost IJK Controls v South Pasadeně a předtím jako asistent učitele na Caltechu. Profil také obsahuje článek z místních novin o soutěži v robotice na Caltechu v roce 2016, kterou prý vyhrál Allenův tým.

Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání.

Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku.

Vstoupit do diskuse (39 příspěvků)

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Jako v bazénu. Trump nařídil pokrýt dno jezírka u Lincolnova památníku modrou

Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku...

Na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa pracovníci v sobotu pokrývali dno slavného jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu modrým materiálem používaným v bazénech. Šéf Bílého domu nařídil...

26. dubna 2026  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.