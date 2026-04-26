Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na neděli zaútočil na kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se galavečeře konala. Podezřelého zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události obratem evakuovala. Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku.
Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se akce konala.
„Allenovi je asi jednatřicet let a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles,“ sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek.
Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se živí jako učitel. Podle příspěvku na Facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.
|
Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce
Na profesní síti Linkedin Allen uvádí, že v posledních letech pracoval jako učitel na částečný úvazek pro C2 Education a také jako samostatně výdělečně činný vývojář her. Předtím pracoval rok jako strojní inženýr pro společnost IJK Controls v South Pasadeně a předtím jako asistent učitele na Caltechu. Profil také obsahuje článek z místních novin o soutěži v robotice na Caltechu v roce 2016, kterou prý vyhrál Allenův tým.
Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání.
Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku.