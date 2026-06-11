Krizové zasedání a debaty o bradavkách. Bílý dům kvůli Epsteinovi propadl panice

V místnosti Bílého domu, kde by za jiných okolností mohl Donald Trump sedět a sledovat nové útoky na Írán, podobně jako to dělával exprezident Barack Obama například při lovu Usámy bin Ládina, se v uplynulém roce odehrávala řada úplně jiných krizových zasedání.
Neřešila se národní bezpečnost, ale zoufalá komunikační strategie kolem Epsteinových spisů, protože klasické Trumpovo zaklínadlo o „fake news“ přestalo na naštvanou veřejnost fungovat.
Jak odhaluje nová kniha reportérů deníku The New York Times Změna režimu, prezident se snaží zavírat své staré kostlivce hluboko do skříně. Každého, kdo jméno mrtvého finančníka jen vyslovil, seřval.
Vance si na rozdíl od starších kolegů uvědomoval, že toxické konspirace o Epsteinovi štěpí jejich mladou voličskou základnu.