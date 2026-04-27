Nejsem pedofil, dovolte. Trumpa rozčílilo novinářčino citování manifestu střelce

Autor: ,
  11:52
Americký prezident Donald Trump se v nedělním rozhovoru se stanicí CBS News ohradil proti manifestu, v němž ho muž podezřelý ze střelby na galavečeři s novináři Bílého domu ve Washingtonu zřejmě označil za násilníka, pedofila a zrádce. Na novinářku se kvůli dotazu o tvrzení podezřelého obořil. Rovněž řekl, že se při střelbě nebál a že jej ochranka vyvedla až po viceprezidentu J. D. Vanceovi proto, že o to sám požádal. Chtěl totiž sledovat, co se děje.

„Jsem občanem Spojených států amerických. To, co dělají moji představitelé, na mě má vliv. A už nejsem ochoten připustit, aby mi pedofil, násilník a zrádce špinil ruce svými zločiny,“ stojí v manifestu Colea Tomase Allena, který je podezřelý ze sobotní střelby.

Americký prezident Donald Trump salutuje během každoroční večeře Asociace korespondentů Bílého domu ve Washingtonu. (25. dubna 2026)
Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba. (25. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který střílel na galavečeři ve Washingtonu. (26. dubna 2026)
Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
25 fotografií

Trump se ohradil, když se ho novinářka CBS News Norah O’Donnellová na příslušnou pasáž v pořadu 60 Minutes zeptala. „Čekal jsem, až to přečtete, protože jsem věděl, že to uděláte. Jste totiž otřesní lidé,“ řekl Trump. „Nejsem násilník, nikoho jsem neznásilnil,“ dodal.

„Myslíte, že psal o vás?“

O’Donnellová se prezidenta dotázala, jestli si myslí, že je tato část manifestu o něm. „Nejsem pedofil. No dovolte... Čtete tu hovadiny od nějakého cvoka,“ odpověděl prezident. Novinářka podle něj neměla slova podezřelého v pořadu citovat.

Trumpa, první dámu Melanii Trumpovou a členy americké vlády v sobotu večer místního času evakuovali ze slavnosti pořádané Sdružením novinářů Bílého domu (WHCA). A to poté, co se v lobby hotelu Washington Hilton, kde se akce konala, ozvaly výstřely.

VIDEO: Odnášení lahví, klid šéfa FBI. A proč Vance po útoku odvlekli před Trumpem?

Federální vyšetřovatelé se snaží zjistit motiv Allena, jednatřicetiletého učitele z Kalifornie, který byl po incidentu zadržen. Muž sdělil policistům, že zamýšleným cílem útoku byli představitelé Trumpovy administrativy, což uvedl i v manifestu. Allen bude v pondělí předveden před soud.

„Neměl jsem obavy. Rozumím životu. Žijeme v šíleném světě,“ odpověděl Trump v 60 Minutes na dotaz, jak vnímal vypuknutí střelby. Šéf Bílého domu v té chvíli seděl u stolu na pódiu spolu s první dámou, předsedkyní WHCA Weijiou Jiangovou a svou mluvčí Karoline Leavittovou.

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Stál u nich iluzionista Oz Pearlman, který se snažil uhodnout jméno dítěte Leavittové, jež je těhotná a porod očekává v květnu. „Dokázal ho uhodnout,“ řekl Trump. Pearlman měl akci, jež byla po evakuaci Trumpa a členů vlády zrušena, moderovat.

Podle republikánského prezidenta to byla Trumpová, kdo si brzy uvědomil, že se něco děje. „Myslím, že si s předstihem uvědomila, že to byl spíš projektil než podnos,“ řekl Trump. Prezident už v sobotu řekl, že si o zvuku výstřelů myslel, že se jednalo o padající podnosy.

Takhle chrání prezidenta? Chabá bezpečnost v hotelu šokovala i útočníka

Po incidentu se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém je vidět ochranka, jak eskortuje viceprezidenta Vance od stejného stolu, u kterého seděl Trump. Až o několik sekund později agenti tajné služby obklopí prezidenta a odvádějí ho ze sálu.

„Bylo to mnou. Chtěl jsem vidět, co se děje, a neulehčoval jsem jim to. Chtěl jsem sledovat, co se děje,“ řekl republikán s tím, že si následně začal uvědomovat vážnost situace. Trump rovněž odmítl interpretaci záběrů evakuace. Podle svých slov neupadl, ale agenti tajné služby ho požádali, aby si lehl na podlahu.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

27. dubna 2026  6:06,  aktualizováno  11:52

Nejsem pedofil, dovolte. Trumpa rozčílilo novinářčino citování manifestu střelce

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.