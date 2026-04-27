„Jsem občanem Spojených států amerických. To, co dělají moji představitelé, na mě má vliv. A už nejsem ochoten připustit, aby mi pedofil, násilník a zrádce špinil ruce svými zločiny,“ stojí v manifestu Colea Tomase Allena, který je podezřelý ze sobotní střelby.
Trump se ohradil, když se ho novinářka CBS News Norah O’Donnellová na příslušnou pasáž v pořadu 60 Minutes zeptala. „Čekal jsem, až to přečtete, protože jsem věděl, že to uděláte. Jste totiž otřesní lidé,“ řekl Trump. „Nejsem násilník, nikoho jsem neznásilnil,“ dodal.
„Myslíte, že psal o vás?“
O’Donnellová se prezidenta dotázala, jestli si myslí, že je tato část manifestu o něm. „Nejsem pedofil. No dovolte... Čtete tu hovadiny od nějakého cvoka,“ odpověděl prezident. Novinářka podle něj neměla slova podezřelého v pořadu citovat.
Trumpa, první dámu Melanii Trumpovou a členy americké vlády v sobotu večer místního času evakuovali ze slavnosti pořádané Sdružením novinářů Bílého domu (WHCA). A to poté, co se v lobby hotelu Washington Hilton, kde se akce konala, ozvaly výstřely.
Federální vyšetřovatelé se snaží zjistit motiv Allena, jednatřicetiletého učitele z Kalifornie, který byl po incidentu zadržen. Muž sdělil policistům, že zamýšleným cílem útoku byli představitelé Trumpovy administrativy, což uvedl i v manifestu. Allen bude v pondělí předveden před soud.
„Neměl jsem obavy. Rozumím životu. Žijeme v šíleném světě,“ odpověděl Trump v 60 Minutes na dotaz, jak vnímal vypuknutí střelby. Šéf Bílého domu v té chvíli seděl u stolu na pódiu spolu s první dámou, předsedkyní WHCA Weijiou Jiangovou a svou mluvčí Karoline Leavittovou.
Stál u nich iluzionista Oz Pearlman, který se snažil uhodnout jméno dítěte Leavittové, jež je těhotná a porod očekává v květnu. „Dokázal ho uhodnout,“ řekl Trump. Pearlman měl akci, jež byla po evakuaci Trumpa a členů vlády zrušena, moderovat.
Podle republikánského prezidenta to byla Trumpová, kdo si brzy uvědomil, že se něco děje. „Myslím, že si s předstihem uvědomila, že to byl spíš projektil než podnos,“ řekl Trump. Prezident už v sobotu řekl, že si o zvuku výstřelů myslel, že se jednalo o padající podnosy.
Po incidentu se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém je vidět ochranka, jak eskortuje viceprezidenta Vance od stejného stolu, u kterého seděl Trump. Až o několik sekund později agenti tajné služby obklopí prezidenta a odvádějí ho ze sálu.
„Bylo to mnou. Chtěl jsem vidět, co se děje, a neulehčoval jsem jim to. Chtěl jsem sledovat, co se děje,“ řekl republikán s tím, že si následně začal uvědomovat vážnost situace. Trump rovněž odmítl interpretaci záběrů evakuace. Podle svých slov neupadl, ale agenti tajné služby ho požádali, aby si lehl na podlahu.