V září ruský dron zasáhl u Kyjeva závod amerického výrobce slazených nápojů Coca-Cola. „Coca-Cola se stala takovým nepřítelem, že ho musí zapálit svými šáhedy,“ komentoval úder ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Je to jasný signál Rusů Americe. Nemohou nevědět, že tohle je americký podnik,“ dodal.
Krátce předtím Rusko zasáhlo sklad používaný franšízou rychlého občerstvení McDonald’s. Společnost pak napříč Ukrajinou nabízela omezené menu.
Údery na zařízení patřící pod americké firmy podnikající na Ukrajině jsou zřetelným trendem. Podle prezidenta Americké obchodní komory na Ukrajině Andyho Hundera se Rusko již v minulosti pokoušelo odstrašit americké společnosti od působení na Ukrajině, „nic z toho se však nedá srovnat s tím, co vidíme v posledních měsících“.