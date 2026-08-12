„Nabídl Íráncům k zabití stovku lidí.“ Trump čelí za trik s letadlem ostré kritice

Američtí zpravodajci před odletem zjistili, že Trumpovi hrozí nebezpečí ze strany Íránu. Prezident proto tajně opustil speciál Air Force One bočními dveřmi a nastoupil do kontejneru určeného pro přepravu jídla. Z něho pak nepozorovaně zamířil do vojenského letadla C-32A. Na palubě Air Force One přitom zůstala více než stovka úředníků a novinářů, kteří pokračovali z Turecka do Británie, aniž věděli, že jejich život může být v ohrožení.
„Vypadá to, že myšlenka byla taková, že nebezpečí pro prezidenta snížíme tím, že nabídneme Íráncům stovku lidí, které mohou zabít místo něj,“ řekl listu The Guardian Steven Cash, bývalý zpravodajský důstojník CIA a poradce ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Trump v úterý potvrdil, že letadlo na poslední chvíli tajně změnil. Tvrdil ale, že stroj, kterým nakonec odletěl, byl zranitelnější než Air Force One.
„Ve skutečnosti si myslím, že letadlo, kterým jsem letěl, bylo ve větším nebezpečí,“ řekl novinářům. „Myslím, že bylo ve větším nebezpečí, protože právě na to letadlo by podle mě zaútočili spíš,“ prohlásil.
Bílý dům v červnu oznámil, že Trump poletí z Turecka do Británie starší verzí Air Force One a nikoliv novým strojem Boeing 747-8 od Kataru, kterým přiletěl. Trump nastoupil do prezidentského letadla před televizními kamerami, přičemž promptně zamířil do kontejneru na jídlo.
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Novináři, kteří s Trumpem cestovali, stejně jako zaměstnanci Bílého domu, v tu chvíli věřili, že prezident s nimi stále sedí na palubě. Reportéři dostali pokyn, aby během letu nechali zatažené okenní rolety. Letoun C-32A s Trumpem dorazil na britskou leteckou základnu v Mildenhallu kolem 22:20, přičemž Air Force One s novináři dorazil o několik minut později.
Demokratický senátor za Connecticut Richard Blumenthal operaci označil za „bezprecedentní, surrealistickou a děsivou“. „Chci vědět, jaká opatření úřady přijaly, aby zajistily bezpečnost všech cestujících v Air Force One, který považovali za příliš nebezpečný pro prezidenta. Jak ochránili zaměstnance a novináře, kteří v tom letadle zůstali?“ řekl.
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Ned Price, bývalý zástupce amerického velvyslance při OSN a někdejší pracovník vlády Baracka Obamy, uvedl, že Bílý dům mohl Trumpa ochránit, aniž by novináře klamal. Podle něj mohli reportéři souhlasit, že citlivé informace o bezpečnostních opatřeních nezveřejní, a administrativa mohla po Trumpově bezpečném příjezdu celou operaci vysvětlit.
Rozhodnutí kritizují také novináři. Moderátor stanice CNN Jake Tapper uvedl, že předchozí vlády už klamání veřejnosti využily k ochraně prezidentova života. Žádný z úředníků, se kterými mluvil, ale podle něj nikdy neslyšel o tom, že by letadlo Air Force One plné zaměstnanců Bílého domu a novinářů sloužilo při bezprostřední hrozbě jako návnada.
Jose Zamora, šéf Výboru na ochranu novinářů pro Ameriku, uvedl, že vláda měla povinnost zabránit tomu, aby reportéři čelili zbytečnému nebezpečí. „Reportéři by měli být informováni o bezpečnostních hrozbách, aby se mohli na základě dostupných informací rozhodnout, zda je pro ně cesta bezpečná,“ řekl. „Transparentnost by měla být pro každou administrativu normou, zvlášť když jde o bezpečnost.“
Trump do Turecka přicestoval na summit NATO v době, kdy americká armáda podnikala rozsáhlé údery proti Íránu a rostly obavy z jeho odvety.
James Jeffrey, bývalý americký velvyslanec v Turecku, uvedl, že utajení spojené se změnou letadla naznačuje, že americké úřady měly o hrozbě velmi kvalitní zpravodajské informace. „Tohle je velmi neobvyklé a naznačuje to, že měli opravdu velmi dobré informace o hrozbě a že letadlu, ve kterém se Trump původně nacházel, nedůvěřovali,“ řekl.