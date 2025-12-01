Ještě donedávna platila jasná pravidla. Letadla nesměla nad prezidentským sídlem létat jen v době, kdy tam hlava státu pobývala. Teď se však situace změnila. Na žádost Tajné služby Spojených států zavedl letecký úřad trvalou uzávěru. Ta platí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a hlavně bez ohledu na to, zda je prezident doma, či nikoliv.
Stroje startující z mezinárodního letiště v Palm Beach tak už nemíří přímo na východ přes Mar-a-Lago, ale točí se na severovýchod. Nový koridor protíná exkluzivní hustě obydlené čtvrti, kde průměrná cena domu přesahuje dva miliony dolarů (přes 41 milionů korun).
Hluková vlna dopadla na 130 tisíc lidí, kteří musí snášet zvuk motorů od rána do noci. Mnozí z nich si přitom parcely vybírali úmyslně mimo letové trasy. „Koupili dům v tichu, ne na ranveji. A teď se ocitli v koridoru, který tu nikdy dřív nebyl,“ vysvětluje realitní makléř Don Todorich pro deník The Washington Post. Podle něj spadla hodnota dotčených nemovitostí zhruba o 20 procent.
Místní si stěžují, že kvůli hluku nemohou trávit čas na zahradách nebo u bazénů. „Zrychlují přímo nad námi. Vidím letadlům na břicho,“ uvedla pro americký deník jedna ze sousedek, která bydlí jen pár bloků od Trumpa. Nancy Pullum z místního výboru pro hluk z letiště dodává, že úřady nikoho nevarovaly a obyvatele postavily před hotovou věc.
Tajná služba argumentuje „zajištěním nejvyšší úrovně bezpečnosti“. Místní komisař Gregg Weiss ale zpochybňuje nutnost tak přísného omezení v době prezidentovy nepřítomnosti.
Mezi sousedy tak panuje názor, že Trump konečně dosáhl toho, po čem toužil léta. Ještě před prvním prezidentským mandátem podal kvůli hluku nad svým klubem tři žaloby. Nynější bezpečnostní opatření, které má platit minimálně do října, mu tak paradoxně zajistilo vysněný klid, bohužel na úkor veškerého okolí.