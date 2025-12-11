Trumpe, v poutech skončíš ty. Nejtvrdší videoútok favorita demokratů na Bílý dům

Bílý dům propaguje záběry protiimigračních agentů pořádajících v ulicích amerických měst hon na lidi a nasazujících jim pouta za doprovodu písně „It’s cuffing season“ (Čas na pouta) od zpěvačky SZA.
„Slyšeli jsme, že je čas na pouta. Špatná zpráva pro nelegální přistěhovalce, kteří se dopustili trestného činu, a skvělá zpráva pro Ameriku,“ píše se ve videu, které zveřejnil Bílý dům na sociálních sítích.
Na reakci vláda nemusela čekat dlouho. Newsomovo video se stejným hudebním doprovodem by se dalo charakterizovat slovy, že pouta čekají naopak na Trumpa. Zobrazuje prezidenta a jeho dva blízké spolupracovníky – ministra obrany Petea Hegsetha a zástupce šéfa štábu Bílého domu Stephena Millera – v obdobně ponižující pozici.
V pozadí padá sníh a houkají sirény. Zpočátku muži sedí na obrubníku, poté jsou vidět se sklopenými hlavami v policejním autě a na konci videa všichni tři kráčí za doprovodu novinářů a úředníků směrem k budově, která vypadá jako soudní síň.
Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů
Video, které vydal Bílý dům, pobouřilo i samotnou zpěvačku SZA. „Bílý dům provokuje umělce, aby mu dělali bezplatnou reklamu, to je vrchol temnoty... nelidskost, šokující a zastrašovací taktika... Je to zlé a není to vtipné,“ napsala.
„Provokovat umělce, aby reagovali, a pomáhali tím šířit propagandu a politickou agendu, je odporné. Nechte toho,“ reagoval také na X zpěvaččin manažer Punch TDE.
Klip je nejnovějším přírůstkem do katalogu stále odvážnějších výroků kalifornského guvernéra proti Donaldu Trumpovi.
Newsom, který se začal profilovat jako hlavní favorit Demokratické strany v příštím klání o Bílý dům, prezidenta provokuje už mnoho měsíců a postupně svou kampaň zintenzivňuje. Spouštěčem Newsomova odporu byl Trumpovo rozhodnutí nasadit v Los Angeles národní gardu.