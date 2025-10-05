Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

„Prezident Trump schválil, aby 300 příslušníků Národní gardy chránilo federální agenty a majetek (v Chicagu),“ oznámila mluvčí Abigail Jacksonová a dodala, že republikánský vůdce „neodvrací zrak od bezpráví postihujícího americká města“.
Chicago, třetí nejlidnatější město ve Spojených státech, je pátým městem spravovaným demokraty, ve kterém prezident Trump nařídil nasazení Národní gardy. To až dosud bylo výjimečným opatřením.
Příslušníci Národní gardy byli v posledních měsících již posláni do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních úřadů, považujících takové opatření za zcela neoprávněné.
Prezidentovo rozhodnutí o podobném nasazení 200 příslušníků Národní gardy v Portlandu v Oregonu však federální soudkyně dočasně zablokovala. Místní protesty nepředstavují nebezpečí vzpoury, ani ohrožení národní bezpečnosti a mohou je zvládnout běžné pořádkové síly, uvedla soudkyně Karin Immergutové v rozhodnutí, jehož platnost skončí 18. října. Bílý dům uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.
Donald Trump si od svého návratu do Bílého domu letos v lednu stanovil boj proti nelegální imigraci jako hlavní prioritu svého druhého funkčního období. Věří, že Spojené státy jsou obětí „invaze zločinců ze zahraničí“ a vydal rozsáhlá veřejná prohlášení o deportacích.
„Nedochází k žádnému povstání, neexistuje žádná hrozba pro národní bezpečnost a v našem skvělém městě není potřeba mít vojenské jednotky,“ prohlásila demokratická guvernérka Oregonu Tina Koteková a vyzvala veřejnost, aby se „nenechala nachytat“ tím, že by se dopustila násilí nebo vandalismu.
Donald Trump také hrozí vysláním vojáků do New Yorku a Baltimoru, dalších velkých demokratických měst.
V Chicagu byli federální agenti v sobotu nuceni při vlastní obraně zahájit palbu na ozbrojenou motoristku, která narazila do jejich dodávky a pokusila se policisty přejet. Žena utrpěla při střelbě zranění. Žádný ze strážců zákona nebyl vážně zraněn, uvedla mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová.
Postřelená žena, která je americkou občankou, byla podle mluvčí ozbrojena poloautomatickou zbraní. Podle hasičů byla nalezena poblíž místa incidentu a převezena do nemocnice. Její stav označili za uspokojivý, napsala agentura AP.