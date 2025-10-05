Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

Autor:
  7:14aktualizováno  6. října 7:35
Federální soudkyně Karin Immergutová v americkém státu Oregon odmítla rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vyslat jakoukoliv Národní gardu do Portlandu a jeho nařízení dočasně zablokovala. Trumpův výnos pobouřil obyvatele Portlandu, kteří vyšli protestovat do ulic. Americký prezident zároveň však schválil i vyslání dalších 300 příslušníků Národní gardy do Chicaga, informoval mluvčí Bílého domu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

34 fotografií

„Prezident Trump schválil, aby 300 příslušníků Národní gardy chránilo federální agenty a majetek (v Chicagu),“ oznámila mluvčí Abigail Jacksonová a dodala, že republikánský vůdce „neodvrací zrak od bezpráví postihujícího americká města“.

Je to peklo, kde zuří válka, řekl Trump o Portlandu. Další město, kam posílá armádu

Chicago, třetí nejlidnatější město ve Spojených státech, je pátým městem spravovaným demokraty, ve kterém prezident Trump nařídil nasazení Národní gardy. To až dosud bylo výjimečným opatřením.

Příslušníci Národní gardy byli v posledních měsících již posláni do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních úřadů, považujících takové opatření za zcela neoprávněné.

Do Portlandu je nepustí

Federální soudkyně Karin Immergutová v americkém státu Oregon rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vyslat jakoukoliv Národní gardu do Portlandu dočasně zablokovala.

Její rozhodnutí následovalo po společné žalobě států Oregon a Kalifornie, jejíž příslušníky této jednotky nařídilo ministerstvo obrany do Oregonu vyslat. V sobotu soudkyně dočasně zablokovala vyslání 200 vojáků oregonské Národní gardy do Portlandu.

Další Trumpova blamáž? Národní garda je v Los Angeles nelegálně, rozhodl soud

„Jak by mohlo nasazení federální národní gardy z Kalifornie nebýt v přímém rozporu s (rozhodnutím), které jsem vydala včera?“ zeptala se Immergutová právníka Trumpovy administrativy při slyšení v neděli večer.

Trumpova administrativa tak nemůže příslušníky kalifornské Národní gardy do tohoto severozápadního státu poslat, dokud nebude soudní spor vyřešen. Rozhodnutí soudkyně je ale dočasné a vyprší 18. října.

Guvernérka státu Oregon Tina Koteková uvedla, že o nasazení příslušníků Národní gardy Trumpova administrativa dopředu oficiálně neinformovala. Bílý dům ani Pentagon se k pondělnímu rozhodnutí soudkyně zatím nevyjádřily.

Na Trumpovo rozhodnutí poslat do Portlandu v Oregonu hned 200 příslušníků Národní gardy reagovali místní masivním protestem, kdy svůj nesouhlas chtěli vyjádřit pochodem k sídlu americké imigrační a celní služby. Proti protestujícím zasahovaly místní federální policejní jednotky a za pomoci slzného plynu se snažily dav rozehnat.

Boj proti migraci

Donald Trump si od svého návratu do Bílého domu letos v lednu stanovil boj proti nelegální imigraci jako hlavní prioritu svého druhého funkčního období. Věří, že Spojené státy jsou obětí „invaze zločinců ze zahraničí“ a vydal rozsáhlá veřejná prohlášení o deportacích.

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

„Nedochází k žádnému povstání, neexistuje žádná hrozba pro národní bezpečnost a v našem skvělém městě není potřeba mít vojenské jednotky,“ prohlásila demokratická guvernérka Oregonu Tina Koteková a vyzvala veřejnost, aby se „nenechala nachytat“ tím, že by se dopustila násilí nebo vandalismu.

Donald Trump také hrozí vysláním vojáků do New Yorku a Baltimoru, dalších velkých demokratických měst.

V Chicagu byli federální agenti v sobotu nuceni při vlastní obraně zahájit palbu na ozbrojenou motoristku, která narazila do jejich dodávky a pokusila se policisty přejet. Žena utrpěla při střelbě zranění. Žádný ze strážců zákona nebyl vážně zraněn, uvedla mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová.

Postřelená žena, která je americkou občankou, byla podle mluvčí ozbrojena poloautomatickou zbraní. Podle hasičů byla nalezena poblíž místa incidentu a převezena do nemocnice. Její stav označili za uspokojivý, napsala agentura AP.

Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.