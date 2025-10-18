Santos se loni přiznal ke zločinům v souvislosti s podváděním podporovatelů jeho volební kampaně. Připustil, že klamal dárce a ukradl identitu téměř desítky lidí, včetně členů své rodiny, aby mohl financovat svou kampaň do Kongresu. Rovněž se ukázalo, že bývalý zákonodárce utrácel peníze dárců za dovolené, luxusní zboží, botoxové injekce a služby na pornografickém serveru OnlyFans.
|
Prolhaného republikána Santose vyloučili ze Sněmovny, jako šestého v historii
„George Santos byl tak trochu ‚darebák‘, ale po celé zemi je mnoho darebáků, kteří nejsou nuceni strávit sedm let ve vězení,“ napsal Trump. Hlava státu využila rozsáhlé prezidentské pravomoci, které mimo jiné umožňují zmírnit výši trestu. Santos si rozsudek vyslechl v dubnu a do vězení měl nastoupit v červenci, Trump mu tedy trest zmírnil po několika odpykaných měsících.
Santos se podle agentury Reuters na prezidenta obrátil tento týden v otevřené žádosti a napsal, že chce dostat šanci „vrátit se ke své rodině, svým přátelům a své komunitě“.
Santos byl do sněmovny v jednom z newyorských obvodů zvolen v listopadu 2022 a byl vnímán jako vycházející republikánská hvězda. Ještě před nástupem do funkce se však ocitl v centru nevídaného skandálu, když newyorský tisk zjistil, že si vymyslel zásadní části životopisu, s nímž se prezentoval v kampani, včetně toho, že absolvoval vysokou školu a pracoval pro renomované banky.
|
Žid a gay, nebo heterosexuální katolík? Republikán Santos lhal téměř o všem
Trump své pravomoci promíjet a zmírňovat tresty využil již v mnoha případech. Hned první den po návratu do úřadu letos v lednu omilostnil 1 500 svých stoupenců odsouzených či obviněných kvůli útoku na Kapitol 6. ledna 2021, včetně lidí, kteří napadali policisty. Tresty prominul také řadě politiků, například bývalému demokratickému guvernérovi státu Illinois Rodu Blagojevichovi, republikánskému kongresmanovi Michaelu Grimmovi a někdejšímu guvernérovi státu Connecticut Johnu Rowlandovi z téže strany.