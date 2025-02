Kam míří čistky dál? Bílý dům popřel, že by rušil místa i tisícům lidí ve zdravotnictví

Podle agentury Reuters byl mezitím nejméně do pondělí odložen dnešní termín, do kdy mohli civilní federální zaměstnanci podat odloženou výpověď výměnou za garantovaný plat do konce září a možnost pracovat z domova. Podle Bílého domu nabídku, která se netýká ozbrojených sil, zatím přijalo 40 tisíc lidí.

Nařízení o snižovaní počtu zaměstnanců spadajících pod ministerstvo zdravotnictví by staronový republikánský prezident mohl podle WSJ vydat již příští týden. Bílý dům však popřel, že by takový krok chystal.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a další zdravotnické agentury by podle nařízení podle WSJ měly za úkol zrušit určité procento pracovních míst. Americké ministerstvo zdravotnictví zaměstnává asi 83.000 lidí a jeho agentury zodpovídají například za trasování nynější ptačí chřipky a dalších virů. Podle WSJ budou zaměstnanci ministerstva muset vypracovat seznam lidí, kteří jsou ve zkušební době a jejichž práce není pro chod úřadu klíčová. Zkušební doba federálních pracovníků obvykle trvá jeden rok.

Trump slibuje, že zefektivní státní správu, a pověřil tímto úkolem svého důvěrníka a nejbohatšího muže světa Elona Muska. Koncem ledna učinila Trumpova administrativa civilním federálním pracovníkům finanční pobídku, pokud sami odejdou ze zaměstnání.

Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové dosud nabídku přijalo více než 40 tisíc federálních pracovníků, což odpovídá zhruba dvěma procentům ze 2,3 milionu civilních federálních zaměstnanců.

Průměrně za rok podá výpověď nebo odejde do důchodu šest procent federálních pracovníků, uvedla nezisková skupina Partnership for Public Service. Řada médií zároveň uvedla, že způsob, jakým byl dopis formulovaný, značně připomínal podobnou nabídku, kterou dostali zaměstnanci Twitteru poté, co jej převzal Musk.

Odbory federální zaměstnance vyzvaly, aby nabídku nepřijali. Čtvrteční termín, do něhož mohli původně takzvanou „odloženou výpověď“ přijmout, byl mezitím odložen nejméně do pondělí.