„Zvýšení celních povinnosti, které prezident Trump zavádí vůči Kanadě, Číně, Mexiku nebo Evropě, vnáší do života Američanů chaos, ale myslím, že to všechno povede k pozitivním výsledkům. Týká se to i zvýšení cel dovozů aut do USA z celého světa. Nebude to hned a bude to možná chvíli bolet,“ vysvětluje mi současnou ekonomickou situaci v USA pětašedesátiletý obchodník s elektronikou Mark. Dodává také, že jeho firma spolupracuje s Mexikem a že je teď doslova vše vzhůru nohama kvůli cenám součástek, které z jihu přicházejí a jsou na ně vysoká cla. „Možná je začneme vyrábět tady v USA, a o to vlastně jde,“ říká Mark.

„Jestli se dvěstěprocentní clo vůči Evropské unii na dovážené víno stane realitou, nakoupím hned několik desítek lahví evropského vína do zásoby, je totiž lepší než to naše kalifornské.“