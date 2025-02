Mexiko od Trumpova nástupu už přijalo víc migrantů, než kolik posílá vojáků k hranici

„Je to dobrovolné. Doprovázíme je (migranty), aby se mohli vrátit do svých rodných zemí,“ řekla Sheinbaumová novinářům na tiskové konferenci. Mexiko podle ní posílá některé migranty dále do Hondurasu, letadlem nebo pozemní dopravou.

Během tohoto týdne uzavřela hlava mexického státu dohodu s Trumpem, kvůli které Spojené státy o měsíc pozdržely zavedení cel, jež chtěl na mexický dovoz uvalit Trump. Sheinbaumová v rámci dohody slíbila poslat na hranici s USA na 10 tisíc vojáků a gardistů.

Podle Trumpa se tito vojáci zaměří na potírání aktivit převaděčů a pašeráků drog. Trump cla na Mexiko odůvodnil jako tlak na sousední zemi, aby více kontrolovala svou hranici.

Část obyvatel podle agentury EFE rozmístění nových bezpečnostních sil uvítala. Kritici však namítají, že jde pouze o krátkodobé opatření, které nijak neřeší hluboké příčiny problémů.