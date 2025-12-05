Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo, při útoku zemřeli čtyři lidé

Podle armády plavidlo, na které zaútočila ve čtvrtek, provozoval jeden z drogových kartelů, které Spojené státy označily za teroristickou organizaci.
USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi
„Čtyři muži, narkoteroristé, na palubě plavidla byli zabiti,“ uvedla armáda. Podle ní tajné služby potvrdily, že plavidlo převáželo nelegální drogy a nacházelo se „na dobře známé trase pro pašování drog ve východní Tichomoří“.
Podle agentury AFP americké údery na plavidla, která údajně převážejí drogy, zabily v uplynulých měsících nejméně 85 lidí. Údery se ve větší míře dějí v Karibiku, kde Spojené státy navýšily svou vojenskou přítomnost a vyslaly do oblasti i svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford.
Navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku zvýšilo napětí s Venezuelou. Podle agentury AFP Washington stále nepředložil jasné důkazy o vazbách mezi zasaženými plavidly a organizovaným pašováním drog.