Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo, při útoku zemřeli čtyři lidé

Autor: ,
  6:54
Americká armáda v noci na pátek oznámila, že provedla další útok na plavidlo, které podle ní sloužilo pro pašování drog. Úder zabil čtyři lidi, uvedla armáda na sociální síti X. V uplynulých měsících americké ozbrojené síly provedly řadu podobných úderů, které vláda odůvodňuje snahou zastavit pašování omamných látek do Spojených států.

Podle armády plavidlo, na které zaútočila ve čtvrtek, provozoval jeden z drogových kartelů, které Spojené státy označily za teroristickou organizaci.

USA budou proti venezuelským pašerákům bojovat i na pevnině. Maduro mluví o agresi

„Čtyři muži, narkoteroristé, na palubě plavidla byli zabiti,“ uvedla armáda. Podle ní tajné služby potvrdily, že plavidlo převáželo nelegální drogy a nacházelo se „na dobře známé trase pro pašování drog ve východní Tichomoří“.

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď pašeráků v Tichomoří. (5. prosince 2025)
1 fotografie

Podle agentury AFP americké údery na plavidla, která údajně převážejí drogy, zabily v uplynulých měsících nejméně 85 lidí. Údery se ve větší míře dějí v Karibiku, kde Spojené státy navýšily svou vojenskou přítomnost a vyslaly do oblasti i svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford.

USA zaútočily na další loď v Karibiku. Zabily při tom tři muže

Navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku zvýšilo napětí s Venezuelou. Podle agentury AFP Washington stále nepředložil jasné důkazy o vazbách mezi zasaženými plavidly a organizovaným pašováním drog.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo, při útoku zemřeli čtyři lidé

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...

Americká armáda v noci na pátek oznámila, že provedla další útok na plavidlo, které podle ní sloužilo pro pašování drog. Úder zabil čtyři lidi, uvedla armáda na sociální síti X. V uplynulých měsících...

5. prosince 2025  6:54

Trump uzavírá vzdušný prostor. Venezuela je letecky téměř odříznutá od světa

Donald Trump (30. listopadu 2025)

Venezuela se v současné době nachází skoro bez leteckých spojů se zahraničím, píše agentura AFP. Prakticky všechny zahraniční společnosti přerušily své spoje s Venezuelou po varování amerického...

5. prosince 2025  6:32

Trump vyměnil architekta, který odmítal megalomanskou přístavbu Bílého domu

Prezident Spojených států Donald Trump drží vizualizace tanečního sálu Bílého...

Americký prezident Donald Trump vyměnil architekta, který dohlíží na jeho projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, oznámil prezidentův úřad. List The Washington Post před týdnem informoval o...

5. prosince 2025  6:24

Dětské náušnice a šperky: Kdy darovat první klenot a jak vybrat dárek na celý život?

Komerční sdělení
Granát Turnov

První dětský šperk je víc než jen ozdoba – je to symbolický, třeba i vánoční dárek pro děti, který může doprovázet malou slečnu od batolecího věku až do dospělosti. Kdy je vhodné šperk darovat, na co...

5. prosince 2025

Váš nový domov v Green Village je připraven k nastěhování

Komerční sdělení
Green Village

Zavřete oči a představte si místo k životu, kde ranní kávu doprovází zpěv ptáků a výhled na svěže zelenou krajinu, kde se za humny rozprostírá zvlněné golfové hřiště a kde pro děti začíná hned za...

5. prosince 2025

Ohrožují vysoké mzdy ve stavebnictví trh s byty? Většina firem plány nemění

Premium
Stavba plaveckého bazénu v Písku (3. prosince 2025).

Roční odklad výstavby zhruba tisícovky bytů jednoho z velkých pražských developerů kvůli růstu cen stavebních prací spustil smršť reakcí. Názor o přehřátém trhu rozporuje většina z nich a přerušit...

5. prosince 2025

Věrnost nadevše. Programy pro zákazníky stále více ovlivňují jejich volbu obchodu

ilustrační snímek

Zákazníci si na věrnostní programy zvykli natolik, že se staly pevnou součástí jejich každodenních nákupů. Jejich obliba dále roste a lidé se registrují do více programů než v minulých letech....

5. prosince 2025

Lidé s nádory mozku mají další šanci na život. Soud přiměl pojišťovnu platit

Premium
Lucie[.Lékaři mysleli, že má virózu, pak odhalili agresivní nádor mozku. Lidé...

Mladé Lucii i dalším s agresivním mozkovým nádorem glioblastomem jde o život. Pomoci jim může velmi drahá léčba elektrickým proudem. Metodu TTF Optune mají sice od října hradit pojišťovny alespoň...

5. prosince 2025

„Přál by si, aby se z Gazy vrátil poslední.“ Pro mírová jednání zbývá jediné rukojmí

Premium
Ve výřezu Sudthisak Rinthalak

Měli ho vrátit do Izraele krátce po uzavření příměří letos 10. října, ale stalo se to až teď, ve středu večer. Sudthisakovi Rinthalakovi to bylo stejně jedno. Už více než dva roky je po smrti. Celkem...

5. prosince 2025

Rusko posílá ukrajinské děti na převýchovu do Severní Koreje, zní kritika

Podvýbor pro přidělování finančních prostředků Senátu USA pořádá ve Washingtonu...

Rusko posílá odvlečené ukrajinské děti do převýchovných táborů v Severní Koreji, uvedl ve čtvrtek ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec, který Moskvu obvinil z toho, že pokračuje v systematickém...

4. prosince 2025  22:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak srazil na Blanensku ženu. Provoz je zaveden na jedné traťové koleji

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:24,  aktualizováno  21:55

Slepý svěřenský fond využil exprezident Obama či bývalá britská premiérka Mayová

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Slepý svěřenský fond neboli blind trust využilo hned několik amerických prezidentů nebo britská premiérka Theresa Mayová. Předseda ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát se holdingu Agrofert, kvůli...

4. prosince 2025  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.