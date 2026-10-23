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Princové a zloději. Kniha rozkrývá intriky Kushnera na Blízkém východě, ten se brání

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  13:31
Jared Kushner (2017)

Jared Kushner (2017) | foto: Profimedia.cz

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Časopis Vanity Fair otiskl úryvky z nové knihy, podle níž zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner udržoval tajné finanční transakce s několika blízkovýchodními státy v době Trumpova prvního funkčního období. Kushner tvrzení v knize označil za pobuřující a smyšlená obvinění, jež se vydávají za investigativní žurnalistiku.

„Všechna tato tvrzení jsme oficiálně popřeli, autor však nepředložil ani jediný důkaz, který by některá z nich podpořil,“ napsal na síti X Kushner, který je zároveň Trumpovým vyjednavačem.

Zpráva, jejímž autorem je Matthew Cole, vychází z jeho knihy Princové a zloději: Tajný plán Jareda Kushnera a Mohammada bin Zajda na přetvoření Blízkého východu.

Uvádí se v ní, že nizozemská rozvědka získala snímky obrazovky z Kushnerova iPhonu prostřednictvím souborů nalezených na serveru agenta ruské vojenské zpravodajské služby a následně sledovala aktivitu na jeho telefonu.

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Podle časopisu Vanity Fair zjistili představitelé zpravodajských služeb, že Kushner měl přístup k bankovnímu účtu spojenému se Spojenými arabskými emiráty (SAE), na který byly převedeny stovky milionů dolarů z banky v Ázerbájdžánu.

Zpráva uvádí, že přibližně 750 milionů dolarů bylo převedeno na účet u First Abu Dhabi Bank vedený nadací Watani Al Emarat Foundation, což je charitativní organizace financovaná vládou SAE.

Miliarda z Izraele a nejasné transakce

Kushner byl údajně oprávněnou osobou k podpisu na tomto účtu, což mu zajistilo přístup, nebyl však majitelem účtu, uvádí zpráva. Cole píše, že účet měl sloužit jako fond pro zahraniční politiku, a tvrdí, že tato charitativní organizace byla využívána k podpoře zahraničních vojenských a zpravodajských operací SAE.

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Článek dále uvádí, že na samostatný účet v Izraeli dorazila přibližně jedna miliarda dolarů určená pro Kushnerův osobní prospěch. Cole napsal, že převod zprostředkoval prezident Spojených arabských emirátů Mohammad bin Zajd Al Nahaján a že izraelský premiér Benjamin Netanjahu Kushnera přiměl, aby si tyto peníze nechal uložit v Izraeli.

Zpráva uvádí, že Kushner komunikoval s Netanjahuem ohledně těchto transakcí prostřednictvím tehdejšího velvyslance USA v Izraeli Davida Friedmana. Ten popřel, že by o věci cokoliv věděl nebo byl jakkoliv zapojen do údajných jednání.

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Obvinění nebyla potvrzena jako zjištěné protiprávní jednání. Kushner poukázal na to, že ve zprávě chybí výpisy z bankovních účtů, záznamy o bankovních převodech, čísla účtů a data transakcí.

Upozornil také na mediální pozornost, vyšetřování Kongresu a vyšetřování zvláštního vyšetřovatele, kterým v daném období čelil. Poznamenal, že s vyšetřovateli dobrovolně spolupracoval a poskytl více než 30 hodin výpovědí.

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„Žádné z těchto obvinění se nikdy nepotvrdilo, protože k žádné z těchto událostí nikdy nedošlo,“ napsal Kushner na X. „Jedná se o pobuřující výmysly prezentované jako investigativní žurnalistika,“ dodal a úryvek označil za „směs fantazie, fikce a agitace“.

Kushnerův právní zástupce Chad Mizelle sdělil, že před vydáním úryvku jeho tým zaslal nakladatelství Simon&Schuster třináctistránkový dokument, který obvinění odmítá a označuje za nepodložená, a dodal, že se jeho klient hodlá bránit právní cestou. Bílý dům časopis Vanity Fair obvinil z nepodloženého očerňování Kushnera.

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