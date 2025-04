Ukrajina míří na důležité jednání o příměří. USA zvažují ústupky Rusku

Keith Kellogg působí jako vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu. Mluvčí americké diplomacie Tammy Bruceová v úterý podle agentury Reuters oznámila, že se Kellogg zúčastní jednání o Ukrajině místo Rubia.

Zelenskyj v úterý podle Reuters uvedl, že ukrajinská delegace, která se ve středu setká s představiteli západních zemí, bude mít mandát k jednání o úplném či částečném příměří.

Uvedl ale, že se „nebude možné rychle dohodnout na všem“. Řekl to s odkazem na komplikované otázky, jako je území, bezpečnostní záruky a členství Ukrajiny v NATO. „Ukrajina právně okupaci Krymu neuzná. Je to naše území, území ukrajinského národa,“ prohlásil prezident podle veřejnoprávní stanice Suspilne. Takový krok by byl podle něj v rozporu s ukrajinskou ústavou.

Londýnské jednání navazuje na čtvrteční rozhovory v Paříži, kde zástupci USA, Ukrajiny, Británie, Francie a Německa probírali návrhy na ukončení války.

Zmírnění sankcí i uznání kontroly nad Krymem

Agentura Bloomberg v úterý informovala, že Spojené státy zvažují zmírnění sankcí uvalených na Rusku a uznání ruské kontroly nad Krymem, pokud Kreml zastaví boje a dojde k dohodě o bezpečnostních zárukách pro Kyjev. Návrh by vedl ke zmrazení frontové linie, přičemž Rusko by si ponechalo faktickou kontrolu nad většinou okupovaných území na východě a jihu Ukrajiny. Napadená země by se také měla vzdát nadějí na vstup do NATO.

O těchto úvahách informoval také deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje. Evropští spojenci doufají, že územní ústupky otevřou cestu k poválečné obnově Ukrajiny, mimo jiné i z ruských zmrazených aktiv.

Podle úterních informací deníku Financial Times nabídl ruský prezident Vladimir Putin na dubnové schůzce s americkým emisarem Steveem Witkoffem ukončení bojů na současné frontové linii. To by znamenalo, že Rusko se vzdá nároku na části čtyř ukrajinských oblastí, které v roce 2022 jednostranně anektovalo.

Zelenskyj také oznámil, že se v nejbližších dnech plánuje sejít s několika světovými lídry včetně českého prezidenta Petra Pavla, polského prezidenta Andrzeje Dudy, španělského premiéra Pedra Sáncheze a jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy. Sejít by se mohl i s Donaldem Trumpem během sobotního pohřbu papeže Františka ve Vatikánu.