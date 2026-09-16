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Kladivo na domy. Trump chce dodat Izraeli 900kilové bomby za miliardy

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  10:57aktualizováno  11:08
Nevybuchlá bomba MK-84 v Pásmu Gazy (31. října 2025)

Nevybuchlá bomba MK-84 v Pásmu Gazy (31. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....
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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje dodat Izraeli silné 900kilogramové bomby v připravovaném balíku v hodnotě 2,8 miliardy dolarů (58,9 miliardy Kč), napsal deník The Washington Post (WP). Jedná se o největší jednotlivý prodej této kontroverzní munice v posledních letech, sdělil listu nejmenovaný americký činitel.

Vláda Trumpova předchůdce, prezidenta Joea Bidena, dodávky stejných zbraní Izraeli před dvěma lety pozastavila kvůli znepokojení z vysokého počtu civilních obětí v Pásmu Gazy.

Balíček, který by byl financován penězi amerických daňových poplatníků, zahrnuje 40 tisíc bomb, z nichž každá váží přibližně 907 kilogramů, a to včetně 20 tisíc bomb typu MK-84 a 20 tisíc bomb typu BLU-117, uvedl zdroj WP. Součástí prodeje je také 20 tisíc bojových hlavic typu I-2000 Penetrator určených k útokům na zpevněné konstrukce.

Mezi nejničivější zbraně ve vojenských arzenálech západních zemí patří MK-84, jejíž výbuch rozmetá kovové úlomky do všech stran na vzdálenost stovek metrů, dokáže prorazit kov i silný beton a často způsobuje hluboké krátery. BLU-117 je varianta MK-84 s tepelně odolným nátěrem, který umožňuje bezpečnější skladování na lodích.

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O připravované transakci byl neformálně informován Kongres. Přestože je dodávka zbraní označována za prodej, bude financovaná prostřednictvím mechanismu známého jako zahraniční vojenské financování, v němž Spojené státy poskytují Izraeli peníze, které tato země následně využívá k nákupu zbraní od USA.

Izrael 900kilogramové bomby použil v Gaze a v Libanonu při stovkách útoků, čímž významně přispěl k počtu obětí obou konfliktů, píše WP. Čelí kritice za to, že pravidelně shazuje bomby typu MK-84 do hustě osídlených oblastí v Gaze, které předtím označil za bezpečné pro civilisty.

„S oblibou je používají, když se snaží zasáhnout jakoukoli budovu. Pokud je Hizballáh nebo někdo jiný v nějaké budově, MK-84 celou budovu strhne,“ řekl WP Trevor Ball, bývalý technik pro zneškodňování výbušné munice v americké armádě.

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MK-84, které američtí piloti během první války v Perském zálivu přezdívali kladivo, je jedinou municí, kterou Biden přestal dodávat Izraeli kvůli znepokojení ze zabíjení palestinských civilistů. Trump, který se do Bílého domu vrátil loni v lednu, opatření ještě ten měsíc zrušil.

Trumpova administrativa loni obešla běžný proces schvalování Kongresem a schválila prodej zbraní Izraeli v hodnotě téměř tří miliard dolarů, jehož součástí bylo více než 35 tisíc těchto bomb. Letos v lednu pak schválila další sérii zbrojních obchodů s Izraelem v celkové hodnotě 6,67 miliardy dolarů.

Zřícení domu v Gaze si vyžádalo 14 mrtvých

Ve městě Gaza zahynulo nejméně 14 lidí, převážně žen a dětí, a desítky dalších osob se pohřešují po zřícení šestipodlažního domu poškozeného izraelskými údery. Záchranné akce pokračují.

Podle agentury AFP se pohřešuje přes 100 lidí. Mluvčí palestinské civilní obrany Mahmúd Bassal zdůraznil, že budovu během války poškodily četné izraelské útoky. Podle televizní stanice Al-Džazíra dům poskytoval přístřeší vysídleným Palestincům.

Většinu budov v okupovaném Pásmu Gazy zničilo bombardování, které Izrael zahájil po útoku, který palestinské teroristické hnutí Hamás podniklo z tohoto území 7. října 2023. V izraelském pohraničí tehdy palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí. Následovala dvouletá izraelská vojenská ofenziva.

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Podle agentur byli obyvatelé vyzváni, aby se do oblasti nevraceli. Mnozí z nich však kvůli rozsáhlému ničení a nedostatku bydlení podstoupili riziko a nastěhovali se do chátrajících budov.

Civilní obrana varovala Radu míru zřízenou americkým prezidentem Donaldem Trumpem a země, které ručí za „příměří“ v Gaze, že tomuto území hrozí nadcházející zimu jistá katastrofa, a poukázala přitom na riziko dalších zřícení budov.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy od počátku bojů zabila nejméně 73 110 Palestinců a dalších přibližně 173 600 osob zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvořili civilisté.

Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu. Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nicméně opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1320 lidí. Izrael uvedl, že v daném období zemřelo v Pásmu Gazy pět jeho vojáků a jeden civilista pracující pro armádu.

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