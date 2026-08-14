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Hormuz bude americkým územím, tvrdě zasáhneme ekonomiku Íránu, prohlásil Trump

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  22:54aktualizováno  23:13
Donald Trump (3. srpna 2026)

Donald Trump (3. srpna 2026) | foto: Reuters

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Americký prezident Donald Trump stupňuje rétoriku vůči Iránu. Ve svém projevu řekl, že brzy prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států. Zároveň se nechal slyšet, že USA tvrdě zasáhnou ekonomiku blízkovýchodního státu.

Ministr financí Scott Bessent ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést taková ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl.

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Šéf Bílého domu tento týden po měsících války s Íránem řekl, že jeho administrativa sleduje, jak se blízkovýchodní země dostává pod rostoucí ekonomický tlak. Teherán je dlouhodobě terčem amerických sankcí, Spojené státy navíc během konfliktu zahájily blokádu íránských přístavů.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v pátek uvedla, že Trump se chce zároveň v USA zaměřit na nízké ceny pohonných hmot, které kvůli válce s Íránem vzrostly. „Myslím, že oba cíle jsou pro prezidenta stejně důležité. Chceme, aby ceny benzinu zůstaly nízko, a zároveň zajistit, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň,“ řekla podle stanice CNN Leavittová novinářům.

„Jakmile porazíme Írán (...), docela brzy prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států,“ řekl Trump bez dalších podrobností na setkání ve čtvrti Garden City na Long Islandu ve státě New York. Podle AFP to oznámil s úsměvem na tváři. Také list The Washington Times píše, že Trump žertoval.

Trump tento týden prohlásil, že Spojené státy mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou a že si ji zřejmě udrží. Představitel polovojenských milic basídž den nato tvrdil, že průliv ovládá Írán.

Plavba v Hormuzském průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se staly jedním z hlavních témat války. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později však střety vzplály znovu.

Otázka správy Hormuzského průlivu přitom zůstává jedním z hlavním sporných bodů. O pravidlech pro plavbu průlivem Írán v současnosti jedná s Ománem. Teherán by rád za pohyb lodí požadoval poplatek, zahraniční země to kritizují.

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