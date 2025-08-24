Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Členové gardy budou poskytovat administrativní a logistickou podporu imigračním úřadům ICE – od dopravy a evidence až po sběr biometrických dat. Zároveň mají působit ale jako viditelný odstrašující prvek. Podle ministerstva obrany má tento krok odlehčit federálním složkám při zpracovávání migrantů.
|
Bílý dům se snažil měsíce, aby zapojil armádu do agresivního boje s migrací
„Proces může zahrnovat sběr osobních údajů, snímání otisků prstů, odběr DNA a fotografování osob v detenční vazbě ICE,“ uvedl úředník ministerstva obrany.
Razie proběhne podle dokumentů získaných Fox News v Alabamě, Arkansasu, na Floridě, v Georgii, Idahu, Indianě, Iowě, Louisianě, Nebrasce, Nevadě, Novém Mexiku, Ohiu, Jižní Karolíně, Jižní Dakotě, Tennessee, Texasu, Utahu, Virginii a Wyomingu. „Program“ má začít nyní v srpnu a trvat do poloviny listopadu.
|
Absurdní, je to zneužití moci, popisuje Čech nasazení armády v Los Angeles
Trump v pátek oznámil, že po „zpacifikování“ hlavního města Washingtonu chce podobná opatření rozšířit i do dalších velkoměst. „Uděláme to bezpečné a pak půjdeme dál do dalších míst. Chicago bude zřejmě další a pak přijde New York,“ řekl prezident v Bílém domě.
Tato slova vyvolala kritiku některých guvernérů i starostů. Starosta Chicaga Brandon Johnson označil nasazení gardy ve městě za nekoordinované, neodůvodněné a nerozumné a varoval, že by mohlo vyostřit napětí mezi policií a obyvateli.
Guvernér Illinois J. B. Pritzker mluví o autoritářském převzetí moci ve velkých městech, o které lidé nestojí. Guvernérka New Yorku Kathy Hochul pak upozornila, že Trumpův krok podkopává úsilí na státní úrovni o snížení kriminality.
|
Do Los Angeles dorazila Národní garda, kterou povolal Trump kvůli protestům
Podle ministerstva obrany však zatím nebyla mobilizována ani dvě procenta plánovaných sil. Pentagon tvrdí, že vede koordinované kroky s guvernéry a v nadcházejících týdnech se mají mise výrazněji expandovat. Stát Vermont už nicméně oznámil, že se k plánu připojit nehodlá.