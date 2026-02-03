„S okamžitou platností vybavujeme tělesnými kamerami všechny příslušníky v terénu v Minneapolisu,“ uvedla Noemová. Doplnila, že před rozhodnutím hovořila se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tomem Homanem, kterého Trump vyslal kvůli napjaté situaci do Minneapolisu poté, co federální agenti předminulý týden v ulicích města zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu.
Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.
Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2 tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.
Noemová v pondělí uvedla, že kamerami budou v Minneapolisu vybaveni všichni agenti spadající pod její ministerstvo. „Až budou k dispozici finance, bude program tělesných kamer rozšířen do celé země,“ dodala ministryně.
Vyšetřování smrti Goodové i Prettiho vyvolalo spory mezi Trumpovou administrativou a místními orgány, které daly najevo obavy o nezávislost přístupu federálních úřadů.
Minnesotský federální soudce v pondělí zrušil svůj dřívější příkaz, který znemožňoval DHS likvidovat důkazy týkající se zastřelení Prettiho, napsala agentura Reuters. Soudce Eric C. Tostrud dospěl k závěru, že již není pravděpodobné, že by se úřad pokusil zničit či manipulovat důkazy týkající se případu.