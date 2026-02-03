Po krvavých zátazích dohled. Agenti ICE dostanou v Minneapolisu kamery na tělo

Všichni agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v terénu ve městě Minneapolis budou neprodleně vybaveni kamerami na těle, uvedla americká ministryně pro vnitřní bezpečnost (DHS) Kristi Noemová, jejíž úřad čelí nevoli části Američanů po zastřelení dvou lidí během protiimigračních zátahů ve státě Minnesota. Kamery budou mít i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS.
Federální imigrační agenti v Minneapolisu v oblasti, kde došlo ke střelbě. (24. ledna 2026)

Federální imigrační agenti v Minneapolisu v oblasti, kde došlo ke střelbě. (24. ledna 2026) | foto: Reuters

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu
Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)
Federální imigrační agenti v Minneapolisu hlídají oblast
Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)
„S okamžitou platností vybavujeme tělesnými kamerami všechny příslušníky v terénu v Minneapolisu,“ uvedla Noemová. Doplnila, že před rozhodnutím hovořila se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tomem Homanem, kterého Trump vyslal kvůli napjaté situaci do Minneapolisu poté, co federální agenti předminulý týden v ulicích města zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho.

V USA zatkli bývalého moderátora CNN, v kostele natáčel protest proti ICE

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu.

Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Pretti se střetl s agenty ICE už dříve, ukazuje video. Rozbil jim světlo u auta

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2 tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.

Noemová v pondělí uvedla, že kamerami budou v Minneapolisu vybaveni všichni agenti spadající pod její ministerstvo. „Až budou k dispozici finance, bude program tělesných kamer rozšířen do celé země,“ dodala ministryně.

Vyšetřování smrti Goodové i Prettiho vyvolalo spory mezi Trumpovou administrativou a místními orgány, které daly najevo obavy o nezávislost přístupu federálních úřadů.

Agenti ICE budou na olympiádě. Nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána

Minnesotský federální soudce v pondělí zrušil svůj dřívější příkaz, který znemožňoval DHS likvidovat důkazy týkající se zastřelení Prettiho, napsala agentura Reuters. Soudce Eric C. Tostrud dospěl k závěru, že již není pravděpodobné, že by se úřad pokusil zničit či manipulovat důkazy týkající se případu.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Není to tu autodrom pro Motoristy, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka před hlasováním o důvěře...

Devatenáct dnů poté, co získala vláda ANO, SPD a Motoristů vedená Andrejem Babišem důvěru většiny Sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, začne ve Sněmovně mimořádná...

3. února 2026  6:21,  aktualizováno  8:43

„Naše Česko.“ Hejtman Kuba promluví o svém novém hnutí

Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý na tiskové konferenci v Praze oznámí směřování svého nového politického hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. U Úřadu průmyslového...

3. února 2026  7:41,  aktualizováno  8:43

Dálnici D8 na Ústecku blokuje série nehod, směr na Prahu stojí

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Na ústeckém úseku dálnice D8 se v úterý ráno stalo několik nehod. Na 55. kilometru se srazila tři vozidla, na 53. potom havarovalo další auto. Ve vzniklé koloně následně došlo k dalším nehodám. Směr...

3. února 2026,  aktualizováno  8:28

Násilná smrt ženy na Kladensku, kriminalisté zadrželi jejího muže

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena. Policisté to oznámili na síti X. V případu je podezřelý muž poškozené, kterého...

3. února 2026  8:10

