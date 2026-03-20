Pentagon chce biliony na boj s Íránem. Biden dal všechno Ukrajině, stěžuje si

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že se potýká s vyčerpanými zásobami munice kvůli Ukrajině. Obviňuje předchozího šéfa Bílého domu Joea Bidena, že nejednal v zájmu USA. Pentagon požaduje po Kongresu 200 miliard dolarů (přes čtyři biliony korun) na financování vojenských akcí proti Íránu. Nezvykle vysokou částku zdůvodňuje potřebou obnovy vynaložené munice.
Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)

Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)
„Stále se potýkáme s následky toho, co udělal Joe Biden. Konkrétně s tím, že vyčerpal naše zásoby a neposlal je naší armádě, ale na Ukrajinu,“ řekl americký ministr obrany Pete Hegseth. „Pokaždé, když se ohlédneme zpět a narazíme na nějaký problém, dostaneme stejnou odpověď: ‚No, to se poslalo na Ukrajinu.‘“

„V této chvíli je lepší využít tuto munici v našem vlastním zájmu,“ dodal a naznačil, že předchozí administrativa nejednala v zájmu USA. Hegseth tvrdí, že prostředky požadované pro Pentagon pomohou nahradit vyčerpané zásoby.

I Trump se opřel do svého předchůdce. „Máme spoustu munice, ale její zásoby se ztenčily, protože jsme toho tolik poskytli Ukrajině. Dali jsme jí opravdu hodně. Víte, Biden dal Ukrajině hotovost a vojenské vybavení v hodnotě 350 miliard dolarů a nic neobnovil. Naštěstí máme hodně.“

Američané podle údajů k 31. prosinci 2025 poskytli Ukrajině podporu v hodnotě 188 miliard dolarů. Velká část těchto finančních prostředků šla na financování amerických továren a pracovníků při výrobě zbraní, které jsou buď dodávány na Ukrajinu, nebo slouží k doplnění zásob amerických zbraní, jež Pentagon během války na Ukrajinu poslal.

„Likvidace zloduchů stojí peníze“

Ministr obrany uvedl, že se obrátí na Kongres, aby Pentagon měl dostatečné finanční prostředky na vedení války. „Co se týče těch 200 miliard dolarů, myslím, že se ta částka může změnit. Je jasné, že likvidace zloduchů stojí peníze,“ řekl Hegseth. Odmítl zároveň říci, kdy USA hodlají válku ukončit. „Nechtěli bychom stanovit konkrétní časový rámec,“ dodal.

Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

Částka 200 miliard dolarů je neobyčejně vysoká. Portál Axios podotýká, že převyšuje roční rozpočet každé armády na světě kromě USA a Číny. Nynější stávající rozpočet Pentagonu činí jeden bilion dolarů (přes 23 bilionů Kč).

Dá se očekávat, že žádost se setká s odporem demokratů a části těch republikánů, kteří požadují fiskální odpovědnost. Republikánský senátor za Kansas Roger Marshall v rozhovoru se stanicí Fox News částku 200 miliard dolarů označil za „trošku vysokou“. Představitelé Pentagonu podle něj budou muset přijít do Kongresu a zákonodárcům říct, za co peníze utratí. „Myslím, že Pentagonu dáváme bilion dolarů ročně. Člověk by si myslel, že to bude stačit, ale budeme muset něco udělat,“ řekl zákonodárce.

Americké výdaje na válku s Íránem rychle rostou; první týden konfliktu stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 260 miliard Kč). Jen za munici za první víkend útoků země utratila pět miliard dolarů. Vyplývá to z odhadů Pentagonu poskytnutých Kongresu.

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

20. března 2026,  aktualizováno  11:29

Čech odjel bojovat na Donbas, dostal podmínku. Byla to chyba, kál se u soudu

Obžalovaný Miloš Ouřecký u Městského soudu v Praze v kauze proruské...

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat 100 hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník...

20. března 2026  11:17

VIDEO: Koloběžkář kvůli výmolu spadl přímo na obličej, ležel na silnici v bezvědomí

Muž na elektrokoloběžce najel do nerovnosti a spadl, zůstal v bezvědomí

Vážnou nehodu elektrokoloběžky zachytila městská kamera poblíž plzeňského hlavního nádraží. Muž, který najel do výmolu, zůstal po nekontrolovaném pádu na obličej ležet v bezvědomí na vozovce. První...

20. března 2026  11:14

Agresor poblíž pražského nádraží donutil muže k orálnímu sexu. Policie hledá svědka

Znásilnění a loupež mezi dvěma muži

Kriminalisté pátrají po svědkovi, který loni v září pomohl muži po napadení na staveništi v pražském Smíchově poblíž autobusového terminálu Na Knížecí. Případ, při němž agresor donutil svou oběť k...

20. března 2026  11:07

Požár v průmyslové zóně zpustošil jednu z hal, někdo ji možná úmyslně zapálil

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

V průmyslové zóně v Pardubicích začala nad ránem hořet skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na administrativní budovu, hala je kompletně zničená....

20. března 2026  6:37,  aktualizováno  10:55

Králíček končí jako vládní zmocněnec. Post nejde skloubit s prací poslance, uvedl

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Robert Králíček...

Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček po dvou měsících skončí jako zmocněnec pro digitalizaci. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s...

20. března 2026  10:19,  aktualizováno  10:50

Prezident podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard. Příští můžu vetovat, varoval

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026)

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové...

20. března 2026  9:46,  aktualizováno  10:33

Odvolání šéfky Národní galerii nepomůže. Problémem jsou finance, míní odbornice

Ředitelka Muzea starobrněnského opatství Miriam Kolářová (vlevo) se šéfkou...

Překvapivé odvolání polské kulturní manažerky Alicje Knast z postu ředitelky Národní galerie komentovala ředitelka iniciativy pro současné umění tranzit.cz Tereza Stejskalová. Podle ní není problém...

20. března 2026  10:26

Libor Bouček míří do Českého rozhlasu. Od dubna bude moderovat Hosta Radiožurnálu

Pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček

Český rozhlas Radiožurnál oznámil po odchodu Lucie Výborné posilu. Od dubna bude pořad Host Radiožurnálu nově moderovat i Libor Bouček.

20. března 2026  10:18

Zemřel někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, byl i ruským konzulem

Primátor Ostravy Aleš Zedník po svém zvolení v roce 2002.

Ve věku 68 let zemřel politik Aleš Zedník, který byl v letech 2002 až 2006 primátorem Ostravy. Byl členem České strany sociálně demokratické, za níž byl od roku 1998 do roku 2006 ostravským...

20. března 2026  10:10

Spolek brojí proti Bouchalce, ve sbírce na nový útulek už vybral miliony

Někteří z dovezených psů z válečné zóny na Ukrajině si najdou nové majitele za...

Spolek AniDef (Animal Defence) spustil na webu Donio sbírku s cílem vybrat peníze na výstavbu nového útulku pro opuštěná zvířata. Usiluje tím mimo jiné o eliminaci soukromého útulku Bouchalka...

20. března 2026  10:06,  aktualizováno  11:35

