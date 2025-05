Jak získat Grónsko? Přidružit ho k USA jako tichomořské ostrovy, uvažuje Trump

Podle zvažovaného plánu by Trumpova administrativa navrhla grónským představitelům, aby ostrov uzavřel se Spojenými státy takzvanou smlouvu o volném přidružení (Compact of Free Association, COFA).

Konkrétní detaily těchto dohod, které USA dosud uzavřely pouze s malými ostrovními státy, jako jsou Mikronésie, Marshallovy ostrovy a Palau, se liší v závislosti na signatářích. Americká vláda jim nicméně obvykle zajišťuje řadu základních služeb, od doručování pošty přes krizové řízení až po vojenskou ochranu. Výměnou za to v těchto zemích může volně operovat americká armáda a obchod s USA je do značné míry bezcelní.

Trump, který s myšlenkou získat Grónsko do područí USA přišel už za svého prvního mandátu, od lednového návratu do Bílého domu tento plán prosazuje se vší vervou a nevyloučil ani možnost, že by USA ostrov získaly silou. Dánsko, jehož je Grónsko autonomní součástí, Trumpovy plány striktně odmítá.

Dohoda typu COFA by zcela nenaplnila Trumpovu ambici učinit z Grónska součást Spojených států, píše Reuters. Podle zdrojů agentury to ovšem není jediný plán, který je na stole, a narazil by na řadu praktických překážek.

Dohody COFA byly podepsány s nezávislými zeměmi a Grónsko by se pravděpodobně muselo nejprve odloučit od Dánska, aby se takový plán mohl uskutečnit. Průzkumy veřejného mínění sice ukazují, že Gróňané mají zájem o nezávislost, ale zároveň většina z nich nechce být součástí USA. Dohodu COFA, která by je zbavila části autonomie, by ostrované mohli vnímat skepticky.