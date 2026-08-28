Trumpův úředník poslal hasiče k vlastnímu ranči, demokraté žádají vyšetřování

Spor se točí kolem požáru v Cabin Creek, který vypukl v lesích asi 30 kilometrů jižně od města Stanley. Oheň vznikl od neuhašeného táborového ohniště a hasiči ho dostali během tří dnů pod kontrolu.
„Žádáme o vyšetření povahy a rozsahu Borenova zapojení do boje s požárem v Cabin Creek. Chceme také přehled opatření, která Lesní služba přijala nebo plánuje přijmout, aby zabránila politickým zásahům a střetům zájmů při rozhodování o nasazení sil k hašení požárů,“ napsali tři demokratičtí senátoři v dopise ministryni zemědělství Brooke Rollinsové.
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Deník The Washington Post (WP) uvedl, že Boren v polovině července několikrát kontaktoval představitele Lesní služby a zajímal se, proč proti požáru Cabin Creek nenasadili více letadel.
Několik zaměstnanců Lesní služby listu sdělilo, že zásah byl vzhledem k rozsahu požáru, který zasáhl 2,8 hektaru lesa, neobvykle velký. Oheň navíc podle nich vážně neohrožoval životy ani majetek.
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Senátoři upozornili, že v době, kdy USA čelí jedné z nejhorších požárních sezon, získaly rozsáhlejší ohně jen zlomek podobné podpory.
Politické zásahy podle nich mohou ohrozit další komunity, pokud kvůli nim budou hasiči, letadla a další prostředky chybět tam, kde je lidé potřebují víc. Od ministerstva chtějí vysvětlení do 10. září.