Postavíme největší bitevní lodě v historii světa, oznámil Trump a zkritizoval zbrojaře

Autor: ,
  6:16
Americký prezident Donald Trump plánuje stavbu bitevních lodí nové třídy. Budou silnější než jakékoliv jiné válečné lodě dosud vyrobené Spojenými státy, věří. Kritizoval také zbrojařské podniky za podle něj pomalou výrobu.
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán na stavbu bitevních lodí nové třídy. (22. prosince 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...
Donald Trump (27. listopadu 2025)
8 fotografií

„Budou největšími bitevními loděmi v historii naší země, největšími bitevními loděmi v historii světa, jaké kdy byly postaveny,“ řekl prezident novinářům ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.

Plakáty na pondělní akci podle agentury Reuters zobrazovaly snímek válečné lodi se slovy „třída Trump“.

Únos, pirátství, zuří Venezuela po zajetí tankeru. USA mezitím udeřily na další

Trump také uvedl, že se příští týden setká s představiteli hlavních zbrojařských firem, aby řešil zpožďování výroby a překračování nákladů. Zaměřit se chce na možný vliv odměňování vrcholového managementu, zpětné odkupy akcií a vyplácení dividend na zpožďování produkce.

„Začneme utrácet peníze na stavbu letadel a lodí a na věci, které potřebujeme – ne za deset nebo 15 let. Potřebujeme je teď,“ řekl Trump.

Agentura Reuters minulý týden informovala, že Trumpova administrativa plánuje vydat exekutivní nařízení, které by omezilo dividendy, zpětné odkupy akcií a odměňování vedoucích pracovníků u armádních dodavatelů, jejichž projekty jsou předražené či zpožděné.

Donald Trump chce v námořnictvu zavést bitevní lodě. Je to ale spíš nesmysl

Trump také uvedl, že USA si možná ponechají, či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv Spojených států.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě

Malé letadlo mexického námořnictva se zřítilo u pobřeží Texasu, při nehodě...

Malé letadlo mexického námořnictva, které přepravovalo jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi, se v pondělí zřítilo v americkém státě Texas. Nejméně pět lidí zahynulo, informovala v úterý...

23. prosince 2025  6:57

Řidič v německém Giessenu vjel do lidí na zastávce, čtyři zranil

Na místě, kde muž z Ázerbájdžánu narazil svým autem do autobusové zastávky a...

V centru německého Giessenu vjel v pondělí řidič do skupiny lidí na autobusové zastávce, přičemž čtyři z nich zranil, některé těžce. Podle agentury DPA zatím policisté nevědí, jestli tak učinil...

23. prosince 2025  6:46

USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...

Americká armáda provedla další úder na loď pašující drogy ve východním Tichomoří. Jeden člověk při tom zahynul. Jižní velitelství armády uvedlo, že „zpravodajské informace potvrdily, že nenápadné...

23. prosince 2025  6:29

Postavíme největší bitevní lodě v historii světa, oznámil Trump a zkritizoval zbrojaře

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

Americký prezident Donald Trump plánuje stavbu bitevních lodí nové třídy. Budou silnější než jakékoliv jiné válečné lodě dosud vyrobené Spojenými státy, věří. Kritizoval také zbrojařské podniky za...

23. prosince 2025  6:16

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Zlevnilo máslo, podražila vejce. Na kolik letos vyjde štědrovečerní večeře

Premium
Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem

Kolik letos stojí sváteční menu podle vzorového koše, který portál iDNES.cz dlouhodobě sleduje? Domácnosti zaplatí téměř stejně jako loni, přestože u jednotlivých potravin docházelo během roku...

23. prosince 2025

Využité dvacet minut denně. Nabíječky elektroaut budou ještě roky prodělávat

Dobíjecí stanici pro elektroauta zabudovanou do stožáru lampy dnes v Brně...

Pomalé AC nabíječky, které mají být řešením pro obyvatele sídlišť při přechodu na elektromobilitu, jsou v současnosti naplno využívány v průměru jen zhruba dvacet minut denně. Rozdíly v utilizaci,...

23. prosince 2025

Miminko vyhodila z vlaku, aby přežilo. Železniční „štěstí v neštěstí“ před 80 lety

Premium
Historický snímek čestné stráže u hrobu dvou jiných Ukrajinek, které zahynuly...

Je noc z 23. na 24. prosince 1945. Vlak projíždí nedávno osvobozeným územím Sudet. Ve stanici Křižany zastaví. Čeká na posun. Náhle se osm vagonů dá chybou posunovače samovolně do pohybu. V šesti je...

23. prosince 2025

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Vůz srbské policie (ilustrační foto)

Srbská policie při pondělní návštěvě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v srbském městě Báčsky Petrovec obklíčila v parku demonstranty z řad slovenské menšiny. Ti protestovali proti srbskému...

22. prosince 2025  22:38

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, reagují politici

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Oznámení premiéra Andreje Babiše o převedení Agrofertu do svěřenského fondu, nezbavilo opoziční politiky pochybností nad tím, zda se nebude pokoušet ovlivňovat chod firmy. Fond není podle nich...

22. prosince 2025  22:30

Nápis „Romové musí dodržovat zákon“ musí pryč, rozhodl soud k volební kampani

Andre Ventura, předseda strany Chega, po komunálních volbách v sídle strany v...

Prezidentský kandidát portugalské krajní pravice André Ventura musí odstranit billboardy s heslem proti Romům. Nařídil mu to v pondělí soud, který mu dal 24 hodin na splnění verdiktu, píšou...

22. prosince 2025  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.