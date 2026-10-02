Trump chce uchránit Oválnou pracovnu od demolice. Jeho zlaté úpravy mají zůstat

„’Pane, myslíme si, že by se Oválná pracovna měla strhnout, postavíme novou,’“ citoval Trump představitele Tajné služby. „Řekl jsem: ‚Ani hov..., novou postavit nemůžete. Tohle je výjimečné místo.‘“ prohlásil Trump ostře.
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Tajná služba podle listu The Washington Post už v minulosti doporučovala americkým prezidentům, aby Oválnou pracovnu lépe zabezpečili. Předchozí hlavy státu to však odmítly, protože by se kvůli stavebním úpravám musely přestěhovat. Trump doporučení Tajné služby vyslyšel u některých dalších míst v areálu prezidentského sídla.
Jeden z nich počítá s trvalým plotem kolem Lafayette Square, veřejného parku naproti Bílému domu. Trump se na národní bezpečnost odvolával také při obhajobě dalších stavebních projektů, včetně nového tanečního sálu v Bílém domě a plánovaného vítězného oblouku.
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Teď chce zjistit, zda by podobnou ochranu mohla získat i samotná Oválná pracovna. „Už šest měsíců říkám Susie, aby mi dala stanovisko. Zachráníme tuhle místnost? Uděláme z ní federální památku?“ řekl Trump s odkazem na svou šéfku kanceláře Susie Wilesovou.
Současnou Oválnou pracovnu nechal vybudovat prezident Franklin D. Roosevelt a místnost se postupně stala symbolem významných událostí a projevů. Trump jí po svém nástupu do úřadu dopřál okázalou proměnu se spoustou zlata a označil ji za nejimpozantnější kancelář v zemi.
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Bílý dům už má status národní historické památky, Kongres ho ale vyňal z působnosti zákona o ochraně národního historického dědictví. Prezidenti včetně Trumpa tak mohou některé části budovy poměrně rychle měnit.
Trumpův zlatý rukopis se projevil také jinde v Bílém domě. Loni vzbudila pozornost přestavba koupelny v Lincolnově ložnici, kterou nechal předělat z původního zeleného obkladu ve stylu art deco na bílý mramor.