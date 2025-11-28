Trump zruší všechny Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

  22:01
Republikánský americký prezident Donald Trump napsal na své sociální síti, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Právní důsledky prezidentova prohlášení jsou v tuto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že jde o „přibližně 92 procent“ dokumentů s Bidenovým podpisem.
Donald Trump naznačuje, že místo Joea Bidena podepisoval dokumenty automat....

Donald Trump naznačuje, že místo Joea Bidena podepisoval dokumenty automat. (17. března 2025) | foto: Truth Social/Donald Trump

Stolní model autopenu Signascript vytváří podpis v kanceláři Boba Oldinga,...
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...
Prezident Joe Biden hovoří během akce v Baltimoru. (29. října 2024)
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...
Trump bez důkazů tvrdí, že úředníci Bidenovy administrativy mohli podpis svého šéfa použitím automatického pera falšovat a podnikat významné kroky, o kterých prezident nevěděl. V této souvislosti současný prezident zpochybnil i platnost milostí a dalších dokumentů. V nové galerii bývalých prezidentů na kolonádě západního křídla Bílého domu místo Bidenova portrétu nechal Trump dokonce vystavit fotografii automatického pera píšícího Bidenovo jméno.

„Veškeré dokumenty podepsané ospalým Joem Bidenem s pomocí automatického pera, což je přibližně 92 procent z nich, se tímto ruší a pozbývají platnosti. Automatické pero nesmí být použito, pokud k tomu není výslovně udělen souhlas prezidentem Spojených států,“ uvedl Trump na své síti TruthSocial a s tím, že „radikální levicoví šílenci“ Bidenovi uzmuli prezidentství.

Kauza autopen: proč automat na prezidentův podpis budí tolik kontroverzí

„Tímto ruším všechny exekutivní příkazy a vše ostatní, co nepodepsal přímo křivý Joe Biden, protože lidé, kteří obsluhovali automatické pero, tak učinili nelegálně. Joe Biden se na procesu automatického pera nepodílel, a pokud tvrdí, že ano, bude obviněn z křivé výpovědi,“ dodal Trump.

Právní důsledky tohoto prohlášení, a zejména otázka, zda má prezident pravomoc zrušit příkazy svého předchůdce, nebo zda použití podpisového stroje, nazývaného také automatické pero, je důvodem k neplatnosti, nejsou v tuto chvíli podle agentury AFP jasné.

Z republikánského tábora se již dlouho šíří spekulace, zda demokrat Biden byl v 82 letech na konci svého prezidentství ještě schopen plnit své úkoly a skutečně sám rozhodoval a podepisoval všechny dokumenty. Používání automatického pera Bidenovou administrativou vyšetřuje také příslušný výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány.

Biden Trumpova obvinění již dříve odmítl jako „směšná a nepravdivá“. „Dovolte mi jedno ujasnit: během svého prezidentství jsem rozhodoval já,“ uvedl v prohlášení. „Rozhodoval jsem o milostech, dekretech, zákonech a oznámeních,“ dodal.

28. listopadu 2025  21:50,  aktualizováno  22:07

28. listopadu 2025  22:01

28. listopadu 2025

Ukrajina si nemohla jaderné zbraně nechat. Byl by z ní vyvrhel, říká historik

Premium
Německý historik Stefan Kieninger (27. listopadu 2025)

Agrese na Ukrajině pramení z ruského komplexu, že Amerika zneužila jeho slabosti po konci studené války. Není na tom něco pravdy? „Clintonova administrativa se maximálně snažila, aby se Rusko stalo...

28. listopadu 2025

