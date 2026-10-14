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Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

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  14:12
Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi Barbery Thornhillové | foto: X: @StateDRL

Srovnání obou kritizovaných žen v čase
Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa
Susan Dellová v Oválné pracovně Donalda Trumpa
Susan Dellová předtím, než prošla šíleným zásahem chirurgů.
23 fotografií
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce nasbíralo na sociálních sítích během několika hodin miliony zhlédnutí a vyvolalo další debaty o hodnocení vzhledu žen.

„Vítejte v týmu, paní velvyslankyně. Obchodování s lidmi je závažný zločin a nadnárodní problém, který pro zisk vykořisťuje muže, ženy i děti. Budeme nadále stíhat pachatele a chránit přeživší,“ uvítal náměstek ministra zahraničí pro demokracii, lidská práva a práci Riley Barnes na sociální síti X Thornhillovou. K příspěvku přiložil i její oficiální portrét.

Pod příspěvkem se okamžitě začalo diskutovat. Ne však o agendě potírání novodobého otroctví, ale o vizáži nové vládní činitelky. Rozjely se spekulace o estetických zákrocích a někteří vzhled 78leté ženy s nadsázkou označili za výsledek „proměny ve stylu Mar-a-Lago“. Příspěvek má za necelých 24 hodin sedmnáctimilionový dosah.

Vše se odehrálo jen několik dní poté, co se miliardář Michael Dell musel veřejně zastávat své manželky Susan, jejíž vystoupení v Bílém domě se stalo rovněž terčem obdobných útoků na vzhled.

Srovnání obou kritizovaných žen v čase

Thornhillová je manažerka a mecenáška z Los Angeles, která dlouhá léta stála v čele společnosti Impact Design zaměřené na komerční interiérový design.

V Kalifornii dlouhodobě podporuje řadu dobročinných projektů. Působila jako tajemnice správní rady Dětského institutu v Los Angeles, kde pomáhala dětem a rodinám čelícím násilí.

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

V 90. letech minulého století působila také v Indii, kde podle svých slov spolupracovala s řeholním řádem Matky Terezy. Vystudovala Kalifornskou univerzitu v Los Angeles (UCLA), Univerzitu George Washingtona a North Carolina State University.

V diplomacii navíc není úplným nováčkem. Donald Trump ji už ke konci svého prvního prezidentského mandátu v roce 2019 nominoval na post velvyslankyně USA v Singapuru. Tento nominační proces se však protáhl a administrativa Joea Bidena jej po nástupu do Bílého domu v roce 2021 do konce nedotáhla. Nyní se tak Thornhillová do diplomatických služeb vrací s novou gescí.

Luxusní estetika, nebo výjev z hororu? Američané touží po tvářích ve stylu MAGA
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