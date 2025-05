Trump vydal 7. února exekutivní příkaz, který umožňuje bílým Jihoafričanům přesídlit do USA. Tvrdí, že Afrikánci jsou „obětí nespravedlivé rasové diskriminace“. Šéf Bílého domu přitom proslul snahou silně omezit migraci do Spojených států.

Když se o tom Esté Richterová dozvěděla, nejprve tomu nemohla uvěřit. „Pak jsem cítila, jako kdyby nás někdo slyšel, někdo konečně vyslyšel volání Afrikánců,“ řekla portálu The Guardian. Uprchlický program ji zajímá, protože násilníci zabili otce jejího manžela. Její tchyni popálili horkým železem a zmlátili, naštěstí přežila.

Afrikánci Afrikánci jsou potomci nizozemských, francouzských, německých a belgických protestantů, kteří během 17. a 18. století emigrovali z Evropy do jižní Afriky.

Přítel Richterové Chilly Chomse chce odejít kvůli svým čtyřem dcerám. Žije momentálně v jihoafrické Oranii, odloučené komunitě, kde pobývají jen Afrikánci. „Jakmile opustíte areál Oranie, jste stále v Jihoafrické republice. Ale nejste v bezpečí a nemůžete zde zůstat 24 hodin denně po zbytek života.“

Třiačtyřicetiletému Kyleovi před osmi lety během loupežného přepadení zlomili žebra a pokusili se ho zastřelit. I jemu záleží na osudu svých dětí. „Jsou na spodku seznamu najímatelných zaměstnanců. Takže pro ně není žádná budoucnost. A smutné je, že ani nevědí, co je to apartheid.“

Apartheid se od roku 1948 stal oficiální státní politikou Jihoafrické republiky. Projevoval se oddělením komunit bělošských a takzvaných barevných obyvatel. Po jeho konci si bílí farmáři začali stěžovat na sílící útoky. Řada kvůli tomu zvažuje odchod ze země.

Obavy z „genocidy“

Někteří Afrikánci dokonce mluví o „genocidě“ – i podnikatel jihoafrického původu a blízký Trumpův spojenec Elon Musk.

Sam Busová založila webové stránky pro „Amerikánce“, jež poskytují informace o azylu. Shromáždila 30 tisíc podpisů od lidí, kteří Trumpovi za nabídku přesídlení do USA děkují. „Podle mého osobního názoru se nacházíme v pokročilé fázi potenciální genocidy. To znamená, že se tím prakticky vylučuje jakýkoli argument o ekonomickém postavení,“ uvádí s odkazem na možné obavy, že Jihoafričané budou migrovat do USA z ekonomických důvodů.

Podle dat Afrobarometru z roku 2022 zvažují emigraci skoro dvě třetiny bílých Jihoafričanů. Jihoafrická hospodářská komora uvádí, že o Trumpovu nabídku projevilo zájem přes 67 tisíc lidí. K 2024 žilo v USA jen 70 jihoafrických uprchlíků, 2 043 stále usilovalo o azyl. Data OSN neidentifikují, jaká je je jejich rasa.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvádí, že dva američtí imigrační úředníci už odcestovali do Pretorie, aby zde žadatele o azyl vyzpovídali. Více než třiceti lidem už jejich požadavek schválili. „Je tu administrativní nátlak na schválení,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden úředník.

„Zaměstnanci na ambasádě byli výjimečně přátelští. Cítil jsem, že projevují empatii,“ řekl agentuře jihoafrický farmář Mark. Úředníkům sdělil, že jihoafrické zákony určené k napravení nespravedlností apartheidu a povzbuzení najímání černochů mu silně komplikují hledání zaměstnání.

Anonymní činitel z amerického ministerstva vnitra řekl Reuters, že úředníci nad některými výroky kroutili očima. Podle něj ekonomická diskriminace nezajišťuje uprchlický status a už předchozí šetření ukázala, že k perzekuci bílých Jihoafričanů v zemi nedochází.

Analytici poukazují na to, že rozsáhlá kriminalita a časté násilnosti v zemi zasahují všechny obyvatele. Podle jihoafrických policejních statistik bývají oběťmi napadení, loupeží a vražd především černoši.