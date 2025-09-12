Trump vyzval země G7 a EU k uvalení cel na Indii a Čínu, aby nekupovaly ruskou ropu

  21:03
Americké ministerstvo financí vyzvalo skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7 a Evropskou unii k uvalení výrazných cel na zboží z Číny a z Indie. Cla mají tyto země přimět k zastavení nákupů ruské ropy, informovala v pátek agentura Reuters. Prodej ropy do Číny a do Indie podle ministerstva zajišťuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi prostředky k financování války na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump během schůzky s hlavou Jižní Koree I...

Americký prezident Donald Trump během schůzky s hlavou Jižní Koree I Čem-jongem. (25. srpna 2025) | foto: AP

Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...
Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025)
Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...
Spojené státy si připomněly 24 let od teroristických útoků na New York a...
„Čínské a indické nákupy ropy financují Putinovu válečnou mašinerii a prodlužují nesmyslné zabíjení ukrajinského lidu,“ napsalo americké ministerstvo ve sdělení zaslaném agentuře Reuters.

„Tento týden jsme dali spojencům z EU najevo, že pokud mají skutečný zájem o ukončení války, musejí se k nám připojit a uvalit významná cla, která budou zrušena v den, kdy válka skončí,“ uvedlo rovněž ministerstvo. Dodalo, že do tohoto úsilí se musejí zapojit i partneři ze skupiny G7.

Trump pošle Národní gardu do Memphisu. Zásah plánuje i v New Orleansu

Diplomatický zdroj agentury AFP tento týden uvedl, že Trump vyzval EU, aby na zboží z Indie a Číny zavedla cla 50 až 100 procent. Trump podle zdroje také prohlásil, že Spojené státy by učinily podobný krok, pokud dá Brusel najevo, že zavedení cel schválí.

Americký ministr financí Scott Bessent tento týden podle AFP uvedl, že dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, by vedla ke zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo prezidenta Putina zasednout k jednacímu stolu,“ dodal.

Japonský ministr financí Kacunobu Kató uvedl, že ministři financí členských zemí G7 na páteční virtuální konferenci diskutovali o opatřeních, která by přispěla k dosažení míru na Ukrajině. K americkému návrhu na uvalení cel na Čínu a Indii se však nevyjádřil.

Co se to děje s Ruskem? A je to tady, reagoval Trump na dronový útok v Polsku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval západní země k vyvinutí tlaku na Čínu, aby využila svého vlivu na Rusko, a pomohla tak válku na Ukrajině ukončit. Čína podle Zelenského „měla příležitost přimět Rusy, aby přestali zabíjet“, ale neprojevila k tomu vůli.

„Musíme najít způsob, jak přimět Čínu, aby využila svého vlivu na Rusko k ukončení války,“ uvedl Zelenskyj. Podtrhl v této souvislosti roli „Evropanů, Američanů a G7“, napsala agentura AFP.

Skupina G7 zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Japonsko, Británii, Německo, Itálii a Francii. Samostatně k nim patří ještě Evropská unie.

Nejčtenější

12. září 2025  21:03

