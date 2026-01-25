„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu

„Skvělí a velmi stateční vojáci ze Spojeného království budou vždy se Spojenými státy!“, napsal Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social. „V Afghánistánu jich 457 zemřelo a mnoho dalších bylo těžce zraněno,“ uvedl šéf Bílého domu a dodal, že britští vojáci patřili „mezi ty nejskvělejší bojovníky“.
Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Britský premiér Keir Starmer původní Trumpův výrok, v němž bagatelizoval zapojení spojenců v Afghánistánu, označil za urážlivý a otřesný. Ohradil se proti němu také princ Harry, který v Afghánistánu sloužil.
Spojené státy pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena aliance útokem proti všem, poprvé a naposledy v dějinách NATO aktivovaly po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu. Mezi lety 2001 a 2021 v ní zahynulo 14 českých vojáků.