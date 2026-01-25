„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu

  7:35
Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky za jejich zapojení do války v Afghánistánu. Stalo se tak poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Proti tomu se ozvali představitelé Británie, Polska, Německa a Itálie.
Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

Britský ministerský předseda Keir Starmer (1. července 2025)
Donald Trump a Keir Starmer v Chequers (18. září 2025)
Britský premiér Sir Keir Starmer předává v Bílém domě americkému prezidentovi...
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...
„Skvělí a velmi stateční vojáci ze Spojeného království budou vždy se Spojenými státy!“, napsal Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social. „V Afghánistánu jich 457 zemřelo a mnoho dalších bylo těžce zraněno,“ uvedl šéf Bílého domu a dodal, že britští vojáci patřili „mezi ty nejskvělejší bojovníky“.

Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu

Britský premiér Keir Starmer původní Trumpův výrok, v němž bagatelizoval zapojení spojenců v Afghánistánu, označil za urážlivý a otřesný. Ohradil se proti němu také princ Harry, který v Afghánistánu sloužil.

Spojené státy pátý článek Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena aliance útokem proti všem, poprvé a naposledy v dějinách NATO aktivovaly po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu. Mezi lety 2001 a 2021 v ní zahynulo 14 českých vojáků.

25. ledna 2026  9:22

25. ledna 2026  7:35

