Mezi kandidáty demokratů o Bílý dům se zařadil miliardář Steyer

16:23 , aktualizováno 16:23

Do souboje amerických demokratů o prezidentskou nominaci vstoupil miliardář Tom Steyer, který je vášnivým zastáncem podání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Steyerův mluvčí Alberto Lammers podle listu The New York Times prohlásil, že miliardář chce na kampaň vynaložit nejméně 100 milionů dolarů, tedy více než dvě miliardy korun