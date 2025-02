Putinovo velké vítězství, válka je u konce, komentují Trumpovy kroky v USA

16:17

Středeční telefonát ruského diktátora Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem přinesl pro Rusko stejně velký zlom ve válce proti Ukrajině jako kterákoli bitva, míní deník The New York Times (NYT). Jako ruský úspěch hodnotí vývoj i magazín The Atlantic. List The Washington Post (WP) vidí i povzbudivé signály, The Wall Street Journal (WSJ) zase píše o Trumpově novém přístupu k vleklým konfliktům.