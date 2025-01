Uprchlíci z TikToku. Američané panikaří kvůli zákazu, stěhují se na RedNote

Říkají si Uprchlíci z TikToku. Ještě sice není ani jasné, zda připravovaný zákaz provozu čínské aplikace v USA v neděli začne platit či zda pak bude efektivní, oni už se však raději „pojistili“. Prozkoumali své možnosti a našli RedNote. A v posledních týdnech tam začali masivně migrovat.

Aplikace je přitom stejně jako TikTok čínská. Dosud ji používali především čínští uživatelé, takže jede v čínštině. Ani to Američanům nevadí. Za minulý víkend se Siao-chung-šu (v anglické transkripci Xiaohongshu a v doslovném překladu „malá červená knížka“) stala nejstahovanější zadarmo dostupnou aplikací ve Spojených státech.

Za posledních sedm dní se počet stahování ve srovnání s předchozím týdnem ztrojnásobil, uvádí CNN s tím, že za pouhé dva dny RedNote přibylo na 700 tisíc nových uživatelů.

Vlastní ji soukromá šanghajská společnost Xingyin Information Technology. Vznikla v roce 2013 a původně sloužila jako platforma pro nakupování, ale brzy se rozrostla do jedné z nejpopulárnějších čínských aplikací. Za hranice země však neprorazila – až dosud. V samotné Číně měla k loňskému červenci přes 300 milionů uživatelů a stejně jako jiné čínské sociální sítě či platformy podléhá tvrdé cenzuře.

Zakázány jsou „citlivé“ výrazy, mimochodem třeba 546 přezdívek pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. I podle čínských státních médií je tak nyní otázkou, jak se cenzoři vyrovnají s obsahem, který přinesou američtí nováčci. Zatím se na nové platformě prezentují typickými tiktokovými tanečky, memy o čínských špionech nebo žádostmi o lekci čínštiny.

„Naše vláda je úplně mimo, pokud si myslí, že si necháme zákaz TikToku líbit. Prostě přejdeme na novou čínskou aplikaci,“ kritizuje Američanka Heather Robertsová ve videu zveřejněném na RedNote. „Tady je to mnohem lepší než na TikToku. Američané přicházejí... je mi moc líto, že nás budete nenávidět, ale slibuji, že uděláme vše, co bude v našich silách,“ vzkazuje další „uprchlík“.

Podle CNN se také američtí nováčci vzájemně vyzývají, aby se v novém prostředí chovali slušně a respektovali čínské starousedlíky. Mimo jiné také upozorňují, aby na platformu „netahali politiku“.

Některým Číňanům příval z USA vyhovuje a v chatech teď vysvětlují Američanům, proč a jak se mnohdy v zahraničí představují anglickou přezdívkou, prosí o pomoc s úkolem z angličtiny a doufají, že se díky nenadálé situaci podaří prohloubit kontakty mezi čínskou a americkou mládeží.

Nové kamarády vítají a mnohdy nabízejí pomocnou ruku. „Za chvíli může někdo objevit obchodní příležitost, potkat někoho, kdo smýšlí podobně jako on, či dokonce třeba za rok napsat, že se oženil s Američankou, kterou poznal na Siao-chung-šu,“ napsal podle listu The Washington Post jeden z uživatelů.

„Uvidíme, kolik Američanů snese tuto cenzuru. Po nějaké době budou určitě všichni zase pryč,“ míní další. „Spousta lidí se přidává na RedNote na znamení odporu nebo vzdoru vůči americké vládě, ale kolik z nich se skutečně chce bavit s čínskými uživateli nebo naučit se něco o čínské kultuře?“ ptá se šestadvacetiletá Číňanka Olivia Wangová.

Americký Nejvyšší soud minulý pátek naznačil, že zákaz činnosti TikToku nejspíš posvětí. Vlastník firmy, společnost ByteDance se sídlem v Číně, se odvolává na omezování práv Američanů na svobodu projevu, pokud zákon vejde v platnost. Americká vláda však argumentuje tím, že TikTok pod hlavičkou ByteDance představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům.

Pokud se tedy firma TikToku do 19. ledna nezbaví, aplikace nebude v USA dostupná na Apple App Store a Google Play Store a nebude ji možné pravidelně aktualizovat. Nastupující americký prezident Donald Trump mezitím slíbil, že aplikaci „zachrání“. Byl to přitom on, kdo s jejím zákazem v době svého prvního mandátu přišel.

Navzdory současné „migrační vlně“ se na RedNote zřejmě přesune jen zlomek ze současných 170 milionů amerických uživatelů TikToku, podotýká WP. Situace však ukazuje, že by se politici měli připravit na to, že se podobné odchody na různě bezpečné aplikace mohou kvůli zákonům a zákazům v budoucnosti opakovat, míní australská expertka na Čínu Daria Impiombato.

„Pravděpodobně jsme vynaložili příliš mnoho energie na to, abychom si dělali starosti s touto jedinou aplikací. Jakmile máte kapacitu na vystavění takových algoritmů a aplikací, vytvořit TikTok nebo něco jiného vám příliš času nezabere,“ říká.