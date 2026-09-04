Ve čtvrtek ráno nebylo v salonu Colour Nail v Pattayi k vidění jediné volné křeslo. Námořníci i námořnice letadlové lodi z USS Abraham Lincoln se na nich usadili k pedikúře, aby si po náročné misi alespoň na chvíli oddechli. Další Američané čekali netrpělivě před salonem, až na ně přijde řada.
Další zase v hotelu Hard Rock, který je jedním ze dvou ubytovacích zařízení, kde mohou přespat na souši, postávali s taškami se suvenýry.
Plavidlo USS Abraham Lincoln po více než devíti měsících na moři, během kterých čelil Pentagon kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě, ve středu zakotvilo v přístavu Laem Chabang ve východním Thajsku.
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Zhruba pět tisíc námořníků a členů námořní pěchoty se poté přesunulo do turistického letoviska Pattaya, které je známé rušným nočním životem a pověstí spojenou se sexuální turistikou. Američané s vojenským sestřihem, kníry a tričky s potiskem námořnictva mezi ostatními turisty v plážovém oblečení na první pohled vyčnívali.
Mnozí z nich se natěšeně nahrnuli do poboček amerických podniků Nike, Starbucks nebo McDonald’s. Jiní se těšili, až ochutnají lokální kuchyni. Pro Adama, který byl na své první misi, bylo největším problémem právě armádní jídlo. „Kolikrát jsem se tím málem zadusil,“ popsal listu The Guardian, jak jedl nedovařené hovězí a nakrájené syrové brambory.
V Burger Kingu si proto objednal víc hamburgerů najednou, nyní si chce nechat ušít oblek na míru. Místní krejčovství připravila výhodné nabídky přímo pro námořníky. Slibují, že vše bude hotové do 24 hodin.
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Také Tim navštívil prodejnu s oblečením. „Šlo mi o obyčejné věci, třeba nové ponožky,“ uvedl, zatímco v ruce držel nový pár. Další námořník, David, koupil své manželce jako dárek plyšáka Hello Kitty.
Puangbubpha Duangsriová, která pracuje v prodejně American Eagle, říká, že mimo hlavní sezonu tam obvykle za den utrží kolem 70 tisíc thajských bahtů. Ve středu ale po příchodu námořníků překročily tržby 200 tisíc bahtů a ve čtvrtek už do oběda utržili více než 100 tisíc bahtů.
Málo pijí, zarmoutilo místní bary
Starosta Pattaye Poramet Ngampichet odhaduje, že pokud každý Američan během návštěvy utratí 100 až 150 dolarů denně, může městu přinést zhruba 100 milionů thajských bahtů (tři miliony dolarů).
Turismus v Pattayi zasáhl konflikt na Blízkém východě, kde byla loď USS Abraham Lincoln nasazena. Majitelé podniků tak doufali, že jim námořníci, kteří mají na kontech výplaty za mnoho měsíců na moři, pomohou se finančně zahojit. U vstupu na hlavní promenádu je proto vítal velký svítící nápis. Zároveň ale obdrželi od velení varování, že erotické podniky jim jsou zapovězeny, jelikož prostituce je v Thajsku nelegální.
Večer přesto nakonec začal alkohol téct proudem, píše stanice BBC. O půlnoci už byli někteří z mladých námořníků tak opilí, že se navzájem museli podepírat. Jiní nervózně chodili do rudě nasvícených podniků, před kterými tančily spoře oděné tanečnice u tyče.
Jeden starší příslušník námořnictva BBC sdělil, že opravdu potřeboval volno. „Ve zprávách se uvádí, že jsme na moři byli devět měsíců. Upřímně, ani nevím. Ztratil jsem pojem o čase,“ řekl. „Začalo to být nudné. Na palubě nikdy není dost místa. Je to tam velké, ale stejně máte pocit, že jste na lodi, hlavně když ji sdílíte s tisíci dalšími lidmi,“ podotkl.
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Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln
Jeden kolemjdoucí turista poznamenal, že vojáci mají dobrou náladu. Majitelka jednoho z barů Kanta Saenklaová si nicméně postěžovala, že vojáci korzují po promenádě, ale neutrácejí v barech. „Moc si nechodili pro drinky. Spíš se procházejí a neutrácejí jako v minulých letech,“ řekla.
Pattana Prasomsupová, která pracuje v baru M’s Mojito, říká, že desítka členů posádky, kteří podnik navštívili ve středu večer, přinesla „příjemné oživení“. Všimla si ale, že při kontaktu s hosteskami působili zdrženlivě.
Nedostatek čerstvého jídla a duševní potíže
Součástí nasazení USS Abraham Lincoln byla rekordně dlouhá nepřetržitá plavba, která trvala více než 250 dní. Obavy spojené s dlouhým nasazením lodi zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb. Média informovala o pokusech několika členů posádky skočit přes palubu.
Někteří námořníci se vyhýbali jakékoli konverzaci. Jiní odkazovali novináře na tiskový odbor námořnictva. V Pattayi byli všude vidět muži v tričkách s nápisem SLG, neboli Shore Liaison Group. Jejich úkolem je udržovat disciplínu na pevnině, dohlížet na členy posádky, z nichž někteří jsou velmi mladí, a koordinovat spolupráci s místními úřady v přístavech.
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Zmocněnec námořnictva Kristopher Robinson neodpověděl na otázku, co měli vojáci v Pattayi konkrétně zakázáno dělat. „Snažíme se námořníkům dát co nejvíce příležitostí si odpočinout,“ uvedl. Dodal, že se mají chovat v souladu se zákony USA a Thajska a pravidly námořnictva.
Letadlová loď USS Abraham Lincoln je na moři od 21. listopadu. Vyplula ze San Diega, nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu kvůli válce, kterou zahájily Spojené státy a Izrael na konci února.
Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši, jeden v prosinci v Guamu a druhý v červenci v Ománu. K problémům na palubě přispělo vedle délky bojového nasazení i poničení americké námořní základny v Bahrajnu, kterou zasáhly íránské rakety. Tím se výrazně zkomplikovala logistická podpora letadlové lodě. Kapitán přiznal, že posádce chybělo mimo jiné čerstvé ovoce a zelenina.
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Do Arabského moře dorazila náhrada za problémovou loď USS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln u Íránu vystřídala letadlová loď USS George Washington, která v druhé polovině srpna spolu s doprovodnou skupinou doplula do Arabského moře.
Zastávka lodi v Thajsku na cestě do Kalifornie má poskytnout členům posádky možnost „upustit páru“ a odpočinout si od života na lodi. Pokud se plán vydaří, mohla by se návštěvou Pattaye zmírnit frustrace námořníků z nečekaně dlouhé mise ještě dříve, než se vrátí domů, píše BBC.