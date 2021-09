Lékař v Texasu cíleně porušil potratový zákon. Právní bitvy se rozjíždějí

Braid ve sloupku pro list The Washington Post napsal, že začátkem září provedl potrat u ženy v Texasu, která byla v prvním trimestru těhotenství, nicméně u plodu už bylo možné zjistit srdeční tep. „Měl jsem povinnost se o tuto pacientku postarat. Věří, že je to její základní právo,“ uvedl.



Zákrok byl podle nového zákona nelegální, neboť norma zakazuje umělé přerušení těhotenství, pokud lze již u embrya zaznamenat přístrojem srdeční frekvenci. Obvykle se tak děje po šestém týdnu těhotenství.

Lékaře v Texasu v případě porušení zákona nesmí stíhat prokuratura, zákon však dovoluje všem soukromým osobám ve Spojených státech žalovat lékaře provádějící interrupce a požadovat přitom náhradu ve výši nejméně deset tisíc dolarů, v přepočtu 217 tisíc korun.

Texaská organizace Právo na život, která je ve státě největší skupinou proti potratům, stanici CNN řekla, že jde podle ní o další z mnoha pokusů o podkopání zákona „na záchranu životů“. „Potratový průmysl se opět snaží zákon zastavit,“ uvedl ředitel organizace John Seago.



Ačkoli Právo na život žalobu na Braida zvažuje, jako první ji podali Oscar Stilley ze státu Arkansas a Felipe Gomez z Chicaga, kteří oba paradoxně tvrdí, že s novým texaským zákonem zásadně nesouhlasí. Jejich cílem je prokázat před soudy jeho údajnou neústavnost.



„Nechci, aby byli lékaři nervózní a báli se ženám pomoci ze strachu, že je to zničí,“ uvedl pro stanici ABC Stilley. Gomez zase ve své žalobě požádal soud, ať legislativu prohlásí za protiústavní.

„Moje žaloba je způsob, jak vést k odpovědnosti republikány, kteří vedou Texas,“ uvedl. „Pokud republikáni řeknou, že vám nikdo nemůže nařídit, abyste se nechali očkovat proti covidu-19, neměli by ani říkat ženám, co mají dělat se svými těly. „Myslím, že by měli být konzistentní,“ dodal.

Podle právních expertů se u texaských soudů povedou pře zejména o to, zda texaská státní legislativa může umožnit podávat žaloby také obyvatelům pocházejícím z jiných států než z Texasu.

2. září 2021

Kvůli zákazu jsem viděl umírat náctileté

Braid ve svém sloupku napsal, že začal pracovat v porodnictví a gynekologii v roce 1972, kdy byly v Texasu zakázány v podstatě veškeré potraty. Za svůj první rok v nemocnici byl údajně svědkem úmrtí třech dospívajících dívek, které zemřely po potratech provedených načerno.

„Na jednu z nich nikdy nezapomenu. Když přišla na pohotovost, měla ve vaginální dutině nacpané hadry nasáklé krví. Zemřela o několik dní později na selhání orgánů způsobené septickou infekcí,“ popsal Braid.

„Ženy mohou potrat chtít z mnoha důvodů. Dokončují školu, už mají doma tři děti, jsou ve vztahu s násilníkem, mnohé mají finanční potíže nebo prostě není ta správná doba,“ uvedl Braid podle listu The Guardian s tím, že většině z jeho pacientek je mezi šestnácti a třiceti a již jsou matkami.

V roce 1973 Nejvyšší soud učinil rozhodnutí ve význačné kauze Roeová versus Wade, kterým de facto povolil interrupce v celých USA až do chvíle, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu, což je povětšinou kolem 24. týdne těhotenství.



„Mám dcery, vnučky a neteře,“ napsal Braid. „Potraty považuji za zásadní součást zdravotní péče. Strávil jsem posledních padesát let tím, že jsem ošetřoval pacienty a pomáhal jsem jim. Nemohu jen tak sedět a sledovat, jak se vracíme do roku 1972,“ uzavřel.

Architekt nového zákona, někdejší generální prokurátor Texasu Jonathan Mitchell, na obranu normy podle The Guardianu prohlásil, že ženy, které se chtějí vyhnout nechtěnému těhotenství, mohou jednoduše říci ne sexu.

Na texaský zákon už míří dvě předchozí federální žaloby. Tu první podaly zástupci potratových klinik a zastánci práva na interrupci k federálnímu Nejvyššímu soudu. Jeho konzervativní většina ale odmítla jejich žádost o zablokování zákona, čímž mu de facto umožnila vstoupit v platnost.



Vláda demokratického prezidenta Joea Bidena podala pak na zákon vlastní žalobu. Soudy také požádala, aby do jejího projednání zablokovaly účinnost normy. Soudce, jenž případ projednává, minulý týden oznámil, že žádost o zablokování projedná 1. října, zákon tak do té doby stále platí.