Zabil švagra a rodiče manželky. Příbuzní se při popravě Američana poprali

Čtvrteční popravu vykonali v komoře smrti v texaském Huntsville. Ještě krátce před ní nejvyšší soud odmítl Cobleho žádost o její odložení. Muž se tak stal druhým letos popraveným vězněm v Texasu a třetím v celých Spojených státech.

„Není to šťastný den,“ řekl státní zástupce Barry Johnson, „je to konec hororového příběhu pro rodinu obětí.“ Coble byl před vražděním v létě 1989 údajně ve stresu kvůli probíhajícímu rozvodu s manželkou Karen.

Její rodiče Roberta a Zeldu Vichaovy a bratra Bobbyho zastřelil u nich doma v městečku Axtell. Podle AP se po činu vrátil domů a svoji manželku unesl, v autě jí vyhrožoval znásilněním a zabitím. Policie ho zadržela po honičce, kdy havaroval v sousední čtvrti.

Z vraždy byl usvědčen v roce 1990, trest smrti ovšem dostal až po obnovení procesu v roce 2008. Syn Bobbyho Vichy nyní uvedl, že je úleva, že se poprava po letech zdržování konečně odehrála.

Billie Wayne Coble na nedatovaném snímku

„Přesto je to mnohem lidštější způsob, než co provedl mé rodině. Nezaslouží si to, ale je dobré vědět, že jsme se dobrali maximální spravedlnosti v mezích zákona,“ řekl J.R. Vicha. kterému tehdy bylo jedenáct let a byl svědkem Cobleova činu. Ještě před vraždou totiž muž jeho a dvě další děti svázal a vyhrožoval jim. Poté se vydal zabíjet.

Rvačka během popravy

Cobleovi současní právníci se u soudu snažili poukázat na neschopnost svých předchůdců z původního procesu, kteří „nepředložili obranu vzhledem k duševní poruše.“ Klíčovým bodem pozdější obhajoby byl totiž fakt, že Coble trpěl posttraumatickým stresem z války ve Vietnamu.

V popravčí síni se podle AP ve čtvrtek odehrála dramatická scéna, situaci neuneslo několik Cobleových příbuzných. Pokřikovali vulgarity a ostatní napadali i fyzicky. Při zákroku ostrahy se bránili, policisté dva muže odvedli v poutech. „Proč to děláte? Právě jim zabili tátu,“ namítla jedna z žen. Mluvčí soudu později uvedl, že muže zatkli a odvezli do věznice.