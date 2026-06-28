Návrat k bohu. V Texasu budou mezi povinnou četbou i příběhy z bible

Rada seznam schválila v poměru devět ku pěti hlasům po týdnech debat o roli náboženství na veřejných školách. Texas se loni stal největším americkým státem, který ukládá učitelům, aby ve všech třídách vyvěsili desatero přikázání.
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Rada tento týden rovněž projednávala učební osnovy sociálních studií, v nichž se objevují paralely mezi biblickými příběhy a americkou historií. Kromě výhrad k povinnosti žáků číst bibli tento krok kritizovali učitelé, kteří nechtějí přijít o pravomoc rozhodovat, co jejich žáci budou číst, i když jim zůstane možnost zadávat dodatečnou četbu v průběhu školního roku.
„Nemám problém se čtením o Davidu a Goliášovi, protože v ty příběhy věřím. Ale pokud to čtu žákům, kteří jsou muslimové nebo ateisté, můžu jim celý den říkat: Učíme se o motivu, učíme se o symbolice. Oni však uslyší: Toto je příběh z bible. Bavíme se o bohu,“ řekla Alyse Dentová, učitelka anglického jazyka z oblasti Dallasu.
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Příznivci změny argumentují tím, že židovsko-křesťanské tradice byly klíčové při vzniku Spojených států, což by mělo být zohledněno ve školních osnovách.
„Tato nadčasová díla, včetně pasáží z bible, utvářela americkou kulturu a historii, a ovlivnila generace myslitelů, lídrů a občanů,“ řekla Mandy Droginová z konzervativního institutu Texas Public Policy Foundation. Biblické pasáže podle ní nabízejí cenné lekce o lidské povaze, ctnosti, svobodě a občanské odpovědnosti.
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Texas, který vzdělává přibližně jednoho z deseti žáků veřejných škol ve Spojených státech, stanul v popředí úsilí konzervativců zavést náboženství do školních tříd. Stát rovněž umožňuje školám najímat kaplany, kteří poskytují žákům poradenství s cílem předcházet střelbám na školách, pomáhat řešit duševní problémy či užívání drog. Schválil rovněž volitelné osnovy s biblickými prvky.