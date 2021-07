Jste proti potratům? Pomozte nám a zažalujte kliniku, vyzývá Texas občany

Republikáni v Texasu na jaře schválili zákon, podle nějž by ženy nemohly podstoupit interrupci od chvíle, kdy lékař poprvé zachytí tlukot srdce jejich nenarozeného dítěte. Tedy zhruba po šestém týdnu těhotenství.

Ženy přitom v té době mnohdy ještě ani netuší, že jsou těhotné, upozorňuje Newsweek s tím, že se zákon vztahuje i na případy znásilnění a incestu. Jako jedinou možnou výjimku autoři legislativy stanovili situaci, kdy těhotenství ohrožuje ženin život.

„Stvořitel nás obdařil právem na život, přesto miliony dětí toto své právo kvůli potratům každý rok ztratí. V Texasu se snažíme tyto životy zachránit,“ prohlásil texaský guvernér Greg Abbott před tím, než zákon podepsal.

Podobné zákony prosadili politici i v dalších republikány vedených státech. Kvůli soudním sporům však extrémně přísné novely oficiálně stále neplatí. A tak se ji republikáni snaží prosadit jinými cestami. V Texasu odpůrce potratů vybízí, aby kliniky a každého, kdo „napomohl nebo naváděl k potratu“, zažalovali.



A komu se žalobu podaří dotáhnout do úspěšného konce, dostane odměnu. Za každý překažený potrat to bude nejméně 10 tisíc dolarů (přes 216 tisíc korun), ale i víc. Maximální výše odměny není jasná.

„Když barista ve Starbucksu zaslechne, jak se bavíte o svém potratu provedeném po šestém týdnu, má právo zažalovat kliniku, kde vám ho udělali, i kohokoliv, kdo vám v tom pomohl, jako třeba řidiče Uberu, který vás tam zavezl,“ nastiňuje profesorka práva na Newyorské univerzitě Melissa Murrayová.



Zákon, na základě kterého Texas odměnu začne nabízet, by měl platit od 1. září. Ochránci práv žen i texaské kliniky se ho však snaží zastavit. Podali vlastní žalobu. Novela podle nich přinese jen to, že poskytovatelé zdravotní péče a další žalovaní budou muset vynaložit „obrovské množství času a peněz na obhajobu u soudů napříč státem, který je těžce proti nim“.

Odpůrci texaského přístupu také míní, že i když žalovaní dané spory vyhrají, republikáni a jejich příznivci stejně dosáhnou svého – zastraší všechny, kteří by o potratu uvažovali. „Zákon flagrantně porušuje ústavní právo Texasanek žádajících interrupci a ve službách protipotratové agendy převrací vládu práva vzhůru nohama,“ píše se v žalobě.

„Uvažte potenciál pro obtěžování, špehování, vydírání a další pomstychtivé chování namířené proti ženám. Zákon závisí na tom, co ženini sousedé, známí a přátelé vědí o jejím reprodukčním zdraví a jsou ochotní o tom povyprávět úřadům, aby dostali deset tisíc dolarů. Pravděpodobnost lehkovážných soudních sporů je těžké vyčíslit,“ napsala v komentáři pro list The Washington Post právnička a sloupkařka Jennifer Rubinová.

Ptá se také, zda přirozené potraty povedou „k soudním tahanicím s vlezlým kolegou, kterému půjde o peníze z odměny“. „Stanou se tyto odměny zbraní u rozvodů a sporů o přidělení dětí do péče? Nikdo neví – a o to jde. Zákon se nesnaží žádným systematickým způsobem ochránit plod, ale spíš zastrašit ženy a udělat z nich dojné krávy pro zlomyslné a všetečné odpůrce svobodné volby,“ dodává.

Ústavní právník z Texaské univerzity Stephen Vladeck pak pro list The New York Times upozorňuje, že zákon naprosto obrací zavedený právní systém. „Říká, že stát nebude ten, kdo bude v praxi prosazovat svůj zákon. Budou to vaši sousedé.“

Těhotné Američanky se přitom už nyní potýkají s urážkami a výhrůžkami ze strany odpůrců potratů a „pro-life“ aktivistů. Časté jsou protesty přímo před interrupčními klinikami, kdy demonstranti zastrašují ženy, které k nim míří.