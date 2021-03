Muž v Texasu přepadl vojenský konvoj s vakcínami. Myslel, že jde o únos

Příslušníci Národní gardy odjeli s konvojem ze základny v texaském Lubbocku, aby dovezli vakcíny do asi 130 kilometrů vzdáleného města Matador. Šestašedesátiletý Larry Harris z Arizony se k dodávkám připojil poté, co vojáci zastavili u benzinové pumpy, řekl listu The Washington Post místní policejní šéf Eric C. Williams.

Harris se po výjezdu z Lubbocku nejprve pokusil vytlačit dodávku ze silnice. Když se mu to nepovedlo, rozhodl se zastavit konvoj jízdou proti němu.

Když se mu to podařilo, vystoupil z auta a namířil pistolí ráže 0,45 mm na jednoho z jedenácti vojáků. Prohlásil, že je detektiv, a nařídil jim z vozidel vystoupit. Jeden příslušník Národní gardy ale stihl zavolat 911.



Policisté na místo rychle dorazili a Harrise zadrželi. Zjistili, že měl u sebe a v autě další munici. Podle vyšetřovatelů se domníval, že dodávky vezou unesenou ženu a dítě.

„Pan Harris vypadal, že je duševně narušený,“ podotkl Williams. Když policisté muže odváděli do vazby, blouznil. Podle agentury AP není jisté, zda jeho duševní způsobilost posoudil psychiatr.

Žádný z vojáků u sebe neměl zbraň, jak je u domácích misí, jako jsou ty spjaté s pandemií koronaviru, obvyklé. „Někteří byli tak mladí, že jsem si o nich myslel, zda nejsou z ROTC (univerzitní výcvikový program pro důstojníky, pozn. red.),“ podotkl Williams.

Harris zůstává ve vězení. Je obviněn z několika trestných činů, včetně přitěžujícího útoku smrtící zbraní. Podle texaských zákonů je též trestné narušit aktivity místních vojenských sil.

Nikdo během incidentu nebyl zraněn. Vojáci podle Williamse svůj náklad do Matadoru úspěšně dovezli.