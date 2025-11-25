Zotročit ženy, ukojit fantazie. Mladíci chystali invazi na Haiti s armádou bezdomovců

Vylodit se, s armádou bezdomovců ovládnout dané území, zabít všechny muže a pak sexuálně zotročit všechny ženy i děti. Přesně takový plán spřádali dva mladíci z amerického Texasu. Jejich cílem bylo Haiti. Nyní čelí obvinění ze spiknutí s cílem spáchat vraždu v cizí zemi a z výroby dětské pornografie. Hrozí jim až doživotí.
Haitské dívky se účastní pohřbu obětí hurikánu. (15. listopadu 2025)

Haitské dívky se účastní pohřbu obětí hurikánu. (15. listopadu 2025)

Haiťané na lodi u ostrova Gonave (21. července 2022)
Haiti je v zajetí zločineckých gangů. Mnozí obyvatelé přišli o domov a musejí...
Postup fotbalistů Haiti na mistrovství světa odšpuntoval oslavy v hlavním městě...
Oslavy haitského postupu na mistrovství světa ve fotbale.
Jednadvacetiletý Gavin Rivers Weisenburg a dvacetiletý Tanner Christopher Thomas podle soudu loni v létě rozjeli plán, na jehož konci mělo být ovládnutí haitského ostrova Gonave se zhruba 87 tisíci obyvateli. Aby ho uskutečnili, začali se učit vše, co by se jim později mohlo hodit.

Učili se kreolsky, Weisenburg se přidal k hasičům, aby se naučil „protokoly vedení a řízení“. Z hasičské akademie jej ovšem vyhodili, a tak vyrazil do Thajska, kde se měl naučit plachtit. Oba muži totiž potřebovali loď, na které by se dopravili na místo své vysněné invaze.

Ani kurz plachtění se však nakonec nepodařil, prý byl příliš drahý. Thomas se mezitím přidal k americkému letectvu, aby získal vojenský výcvik. Armáda ho napoprvé umístila do Německa, Thomas se nicméně nechal přeložit do Marylandu.

UPDATE | Gavin Rivers Weisenburg and Tanner Christopher Thomas, both from Texas, are facing federal charges that could carry a life sentence if they are convicted.

Prosecutors say the pair planned to take over a Haitian island. The indictment describes a deeply disturbing, long-running plot to exploit vulnerable people, intimidate or eliminate opposition, and enrich themselves through trafficking and terror.

If convicted, the case could become one of the most significant U.S. prosecutions tied to modern-day coup plotting and overseas criminal conspiracies •
22. listopadu 2025 v 21:06
Součástí plánu byl také nábor bezdomovců z okolí hlavního města Spojených států Washingtonu. Ti mladíkům měli pomoct zvládnout odpor na Gonave. Na to by ostatně byly potřeba zbraně. I ty si muži chtěli koupit. A až by ostrov úspěšně ovládli, povraždili by všechny tamní muže. Poté by si z žen a dětí udělali sexuální otroky, aby „naplnili své fantazie o znásilňování“, píše list The New York Times.

Plánování skončilo zhruba v červenci letošního roku. Není jasné, jak se americká policie o obou mužích dozvěděla, na vyšetřování se pak nicméně podílela i FBI. Mladíci tvrdí, že jsou nevinní.

Weisenburgův právník David Finn vybízí při posuzování případu ke zdrženlivosti. Lidé mu říkali, že je to „nejbláznivější věc“, jakou kdy slyšeli, s čímž souhlasí i on: „Ano, je.“

Pokud budou Texasané odsouzeni za spiknutí s cílem spáchat vraždu v cizí zemi, hrozí jim doživotní vězení. Pokud je odsoudí za výrobu dětské pornografie, hrozí jim nejméně patnáct a nejvýše třicet let vězení.

Gonave

Gonave

