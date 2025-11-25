Jednadvacetiletý Gavin Rivers Weisenburg a dvacetiletý Tanner Christopher Thomas podle soudu loni v létě rozjeli plán, na jehož konci mělo být ovládnutí haitského ostrova Gonave se zhruba 87 tisíci obyvateli. Aby ho uskutečnili, začali se učit vše, co by se jim později mohlo hodit.
Učili se kreolsky, Weisenburg se přidal k hasičům, aby se naučil „protokoly vedení a řízení“. Z hasičské akademie jej ovšem vyhodili, a tak vyrazil do Thajska, kde se měl naučit plachtit. Oba muži totiž potřebovali loď, na které by se dopravili na místo své vysněné invaze.
Ani kurz plachtění se však nakonec nepodařil, prý byl příliš drahý. Thomas se mezitím přidal k americkému letectvu, aby získal vojenský výcvik. Armáda ho napoprvé umístila do Německa, Thomas se nicméně nechal přeložit do Marylandu.
Součástí plánu byl také nábor bezdomovců z okolí hlavního města Spojených států Washingtonu. Ti mladíkům měli pomoct zvládnout odpor na Gonave. Na to by ostatně byly potřeba zbraně. I ty si muži chtěli koupit. A až by ostrov úspěšně ovládli, povraždili by všechny tamní muže. Poté by si z žen a dětí udělali sexuální otroky, aby „naplnili své fantazie o znásilňování“, píše list The New York Times.
Plánování skončilo zhruba v červenci letošního roku. Není jasné, jak se americká policie o obou mužích dozvěděla, na vyšetřování se pak nicméně podílela i FBI. Mladíci tvrdí, že jsou nevinní.
Weisenburgův právník David Finn vybízí při posuzování případu ke zdrženlivosti. Lidé mu říkali, že je to „nejbláznivější věc“, jakou kdy slyšeli, s čímž souhlasí i on: „Ano, je.“
Pokud budou Texasané odsouzeni za spiknutí s cílem spáchat vraždu v cizí zemi, hrozí jim doživotní vězení. Pokud je odsoudí za výrobu dětské pornografie, hrozí jim nejméně patnáct a nejvýše třicet let vězení.
Gonave
