Oběti mají na potrat času dost, řekl guvernér Texasu. Kongresmanka zuří

Kontroverzní zákon, jenž zakazuje interrupce od zhruba šestého týdne těhotenství, vstoupil v platnost na začátku září a jde o nejextrémnější protipotratové opatření v USA. Více času na podstoupení přerušení těhotenství legislativa nedává ani obětem znásilnění či incestu.



Když se reportér stanice CNBC tento týden Abbotta zeptal, proč chce oběti těchto zločinů nutit k donošení plodu, guvernér to popřel. „Zákon nic takového nevyžaduje, protože očividně stanoví dost času, nejméně šest týdnů, aby žena mohla potrat podstoupit,“ ohradil se Abbott.

Ocasio-Cortezová, která patří k nejhlasitějším kritikům nového zákona, označila Abbottovu odpověď za nechutnou. „Z toho je jasné, že neví o tom, jak funguje ženské tělo a menstruační cyklus, protože jinak by věděl, že rozhodně nemáte šest týdnů,“ prohlásila.

Ocasio-Cortezová podle listu The Guardian připomněla, že řada žen v šestém týdnu těhotenství ještě ani netuší, že jsou v jiném stavu.

„V případě, že ho o tom za jeho dosavadní život nikdo neinformoval, šest týdnů těhotenství znamená dva týdny zpoždění menstruace. A to se může jakékoli ženě stát, pokud je ve stresu, pokud změní stravu nebo se to může přihodit i zcela bez důvodu. Takže nemáte šest týdnu,“ prohlásila.

Podle organizace Planned Parenthood se 85 až 90 procent interrupcí v Texasu provádí právě až po šestém týdnu těhotenství. „Abbott mluví z hluboké nevědomosti a ubližuje lidem,“ dodala Ocasio-Cortezová.

Na texaského guvernéra se ve středu obořil také někdejší demokratický kandidát na prezidenta a starosta San Antonia Julián Castro.



„Greg Abbott lže. Mnoho žen se o svém těhotenství dozví až poté, co podle tohoto zákona už nemají nárok na interrupci. Oběti znásilnění a incestu tak budou v tu chvíli nuceny k donošení plodu, jinak budou kvůli potratu čelit trestnímu stíhání,“ napsal Castro na Twitteru.

Zbavím ulice násilníků, prohlásil Abbott

Abbott však radikální zákon nadále brání a rovněž se zavázal, že očistí Texas od veškerého znásilňování a sexuálních útoků. „Znásilnění je zločin. Budeme neúnavně pracovat na tom, abychom z ulic Texasu odstranili všechny násilníky. Budeme je aktivně vyhledávat, zatýkat a stíhat,“ uvedl.

Jeho slova okamžitě vyvolala další vlnu nevole. „Jak to sakra udělá? A pokud na to má kouzelnou formuli, proč to ještě neudělal?“ prohlásila texaská exsenátorka Wendy Davisová, která byla proti zpřísnění zákona.

„Pokud má guvernér Abbott prostředky k odstranění všech násilníků z ulic Spojených států, pak by pro to jistě našel podporu republikánů i demokratů,“ uvedla ve středu mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

„Guvernér měl řešení, jak skoncovat se znásilněním a až dodneška o něm nikomu neřekl? Zahrnuje jeho plán odčervovač pro koně?“ prohlásil člen texaské sněmovny reprezentantů Gene Wu s odkazem na antiparazitikum ivermectin, jenž někteří republikáni propagovali k léčbě covidu-19.



Ocasio-Cortezová guvernérovi rovněž připomněla, že většina lidí, kteří čelili znásilnění či sexuálnímu útoku, je napadena někým, koho znají. „Nejde jen o predátory, kteří v noci chodí po ulicích,“ prohlásila.



V roce 2019 zaznamenali texasští úředníci více než 14 650 případů znásilnění, což představuje téměř čtvrtinu všech násilných zločinů v celém státě. Policie za znásilnění či jiné sexuální delikty zadržela asi 3 900 lidí.

Novou texaskou normu napadly u amerického nejvyššího soudu organizace hájící práva na potrat a skupiny poskytující zdravotní péči ženám, podle kterých norma porušuje ústavní právo na potrat.



Soud však zákon, jenž představuje největší omezení práva na předčasné ukončení těhotenství v USA od roku 1973, minulý čtrvtek odmítl zablokovat. Americký prezident Joe Biden následně rozhodnutí vrcholné soudní instituce označil za „bezprecedentní útok na ústavní práva žen“.

Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí uvedlo, že nebude tolerovat útoky vůči ženám, které v Texasu usilují o potrat, a klinikám, jež tento zákrok provádějí. Ministerstvo zároveň hledá cesty, jak zákon napadnout.