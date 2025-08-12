Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Tři lidé v úterý přišli o život při střelbě na parkovišti obchodního domu Target ve městě Austin v americkém státě Texas. Policie uvedla, že podezřelého muže zadržela, píše agentura AP. K incidentu došlo před třetí hodinou odpolední místního času.
Podezřelý po střelbě uprchl z místa činu, ukradl a naboural auto a následně ukradl další vůz, řekla na tiskové konferenci šéfka policie v Austinu Lisa Davisová.

Policie podezřelého podle AP popsala jako bělocha oblečeného do kapsáčových kraťasů a košile s havajským květinovým vzorem.

V příspěvku na sociální síti policie v Austinu X sdělila, že na místě probíhá vyšetřování.

Střelba se odehrála v době, kdy zákazníci nakupují školní pomůcky před začátkem nového školního roku, píše AP. Videa z místa ukazují rozsáhlý zásah policie a záchranných složek na parkovišti obchodu.

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

