USA útok čekaly, ale únos letadel si neuměly představit, říká někdejší šéf Mosadu

Ředitelem Mosadu jste byl v letech 1996 až 1998, odcházel jste tři roky před útokem na USA. Měli jste už v té době nějaké informace o tom, co může al-Káida chystat?

V této době se bezpečnostní služby Izraele zaměřovaly především na Hizballáh a na Hamas. S al-Káidou jsme se začali setkávat někdy na konci mého úřadování. Al-Káida ovšem nebyla ve středu zájmu jen v Izraeli, pozornost jí nevěnovali ani Američané, ani nikdo jiný. A to navzdory faktu, že Amerika v roce 1993 zažila teroristický útok na Dvojčata. Tehdy bylo zabito šest lidí, a to jen proto, že automobil s výbušninou neexplodoval úplně. Už tehdy jsme si měli začít dávat pozor a věnovat víc pozornosti nové globální teroristické organizaci. Jenže jsme se nedokázali vyrovnat s tím, že by mohla vzniknou globální teroristická síť. To bylo v historii poprvé. Všechny ostatní teroristické organizace v té době měly lokální charakter.

Íránský jaderný program je na tom dnes mnohem lépe než dřív, dokud dohoda platila. Teď už jsou schopni vyrobit bombu.