Nové trendy přicházejí vždy z USA do Evropy, v New Orleansu to ale bylo naopak. Amerika nejenže zažila vynález evropských džihádistů, útok autem, ale také zjistila, že i rodilí spoluobčané druhé či třetí generace se mohou radikalizovat tak, že vyrazí zabíjet své krajany ve velkém.