Netušili jsme, co bude, uvádí USA po předání souřadnic o křižníku Moskva

„Spojené státy poskytují zpravodajské informace o bojišti, aby pomohly Ukrajincům bránit jejich zemi,“ prohlásil Kirby. „Neposkytujeme zpravodajské informace o poloze vysokých vojenských představitelů na bojišti ani se nepodílíme na rozhodování ukrajinské armády o výběru cílů,“ dodal mluvčí na tiskovém brífinku.

„Ukrajinci mají, upřímně řečeno, mnohem více informací než my,“ upozornil s tím, že kombinují zprávy, které jim Američané a další spojenci poskytují, se zpravodajskými informacemi, které si sami shromažďují na bojišti. Pak podle něj činí vlastní rozhodnutí a přijímají vlastní opatření.

„A myslím si, že čím méně se o tom mluví, tím lépe,“ podotkl Kirby,

Po středečním článku deníku The New York Times, že Ukrajina využila americké informace k zacílení a zabití zhruba tuctu ruských generálů na Ukrajině, televize NBC News a několik dalších amerických médií přišlo o den později s dalšími podrobnostmi kolem západní zpravodajské pomoci Ukrajině.

A sice že Washington poskytl Ukrajincům také zásadní informace, které následně využila k potopení křižníku Moskva dvěma protilodními raketami. Ukrajinské pobřežní síly přítomnost plavidla zaznamenaly samy, od USA ale dostaly potvrzení, že jde o ruskou vlajkovou loď. A také přesné souřadnice.

Přesto USA „neměly předem žádné povědomí“, jak Ukrajina se všemi těmito údaji naloží, řekl jeden z činitelů listu The Washington Post. Připustil přitom, že bez americké zpravodajské pomoci by Ukrajinci patrně více váhali nad tím, zda by měli proti plavidlu odpálit dvojici poměrně cenných raket Neptun, kterých má jinak málo.

Potopení Moskvy, na jehož palubě měla sloužit až 500členná posádka, představuje velkou ztrátu pro ruskou Černomořskou flotilu. Ruské námořnictvo doteď nepřiznalo, že za poškozením lodi stojí Ukrajinci. Plavidlu se staly osudnými výbuchy munice a následný požár. Rusové se Moskvu snažili odtáhnout do krymských doků, v rozbouřeném moři se však potopila.

NBC News koncem dubna uvedla, že když Ukrajina odrážela první vlnu ruských invazních sil a přesouvala vlastní protivzdušnou obranu a letadla mimo ruský dostřel, spoléhala se na zpravodajské informace USA téměř v reálném čase. Podle jednoho z amerických činitelů ruská armáda doslova bombardovala jen prázdný prostor, odkud se prostředky protivzdušné obrany včas odsunuly jinam.